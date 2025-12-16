  1. استانها
اعلام آمادگی گروه‌های جهادی برای مقابله با خسارات سیل در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام با اشاره به احتمال بروز خسارات ناشی از بارش های صورت گرفته، از آمادگی گروه‌های جهادی برای مقابله با خسارات سیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن صنعت کاران فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام با اشاره به احتمال بروز خسارات ناشی از بارش‌های صورت گرفته و سیلاب در برخی مناطق استان هرمزگان اعلام کرد: در حال حاضر گروه جهادی از سراسر استان هرمزگان آمادگی کامل خود را برای اعزام و حضور میدانی در مناطق سیل‌زده اعلام کرده‌اند و در صورت نیاز، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عرصه خدمت‌رسانی خواهند شد.

وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و مردمی سپاه افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چنین شرایطی تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهد ماند و با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های جهادی، لجستیکی و انسانی خود برای کاهش خسارات و کمک به آسیب‌دیدگان اقدام خواهد کرد.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های امدادی و نیروهای مردمی انجام شده و آمادگی لازم برای مدیریت بحران و پشتیبانی از مناطق در معرض خطر وجود دارد.

همچنین ظرفیت‌های خودرویی و ماشین آلات به همراه قسمت فنی و ارتباطی آماده نقش آفرینی در حوزه‌های مورد نیاز هستند.

