به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن صنعت کاران فرمانده سپاه امام سجاد علیهالسلام با اشاره به احتمال بروز خسارات ناشی از بارشهای صورت گرفته و سیلاب در برخی مناطق استان هرمزگان اعلام کرد: در حال حاضر گروه جهادی از سراسر استان هرمزگان آمادگی کامل خود را برای اعزام و حضور میدانی در مناطق سیلزده اعلام کردهاند و در صورت نیاز، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عرصه خدمترسانی خواهند شد.
وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و مردمی سپاه افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چنین شرایطی تا آخرین لحظه در کنار مردم خواهد ماند و با بهکارگیری همه ظرفیتهای جهادی، لجستیکی و انسانی خود برای کاهش خسارات و کمک به آسیبدیدگان اقدام خواهد کرد.
فرمانده سپاه امام سجاد علیهالسلام خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی، گروههای امدادی و نیروهای مردمی انجام شده و آمادگی لازم برای مدیریت بحران و پشتیبانی از مناطق در معرض خطر وجود دارد.
همچنین ظرفیتهای خودرویی و ماشین آلات به همراه قسمت فنی و ارتباطی آماده نقش آفرینی در حوزههای مورد نیاز هستند.
