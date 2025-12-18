به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد جعفری بعد از ظهر پنج شنبه در جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی با اشاره به نگاه عمیق اسلام به مقوله اقتصاد و معیشت، اظهار کرد: اقتصاد در منظومه فکری اسلام صرفاً یک موضوع اجرایی نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با ایمان، عبادت و انجام واجبات دینی دارد و این مسئله بهروشنی در آیات قرآن و روایات معصومین (ع) بیان شده است.
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر اینکه معیشت مردم ریشهای اعتقادی و قرآنی دارد، گفت: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، ضعفهای مدیریتی و ساختاری را از مهمترین عیوب درونی اقتصاد کشور برشمردهاند و اصلاح این ضعفها یک ضرورت جدی است.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: خداوند متعال در سوره قریش، عبادت را در کنار تأمین معیشت مردم مطرح میکند و میفرماید پروردگار این خانه را عبادت کنید؛ همان خدایی که شما را از گرسنگی نجات داد. این بیان قرآنی نشان میدهد که تأمین نیازهای معیشتی مردم، زمینهساز دینداری و پایداری اعتقادات در جامعه است.
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روایات اسلامی تصریح کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) تأکید میکنند که اگر معیشت مردم دچار مشکل شود، انجام واجباتی مانند نماز و روزه نیز در جامعه تضعیف خواهد شد. این نشاندهنده اثر مستقیم مشکلات اقتصادی بر دینداری و سلامت اجتماعی است.
جعفری با بیان اینکه آبادانی زمین و ساماندهی معیشت مردم بر عهده انسانها گذاشته شده است، ادامه داد: خداوند زمین را خلق کرده، اما مسئولیت عمران و آبادانی آن را به بشر سپرده است. در قرآن کریم آمده است که خداوند شما را از زمین آفرید و از شما خواست آن را آباد کنید؛ بنابراین ضعف در مدیریت منابع و ناتوانی در تأمین معیشت مردم، قابل توجیه نیست.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب در این بیانیه، بارها به مسئله اقتصاد پرداختهاند و بهصراحت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریتی بهعنوان مشکلات اصلی اقتصاد کشور نام بردهاند. اگر اقتصاد کشور قوی باشد، میتواند آینده جامعه را متحول کند و اگر ضعیف اداره شود، آسیبهای جدی به زندگی مردم وارد خواهد شد.
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از برخی رویههای مدیریتی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی، افسران جنگ اقتصادی هستند، اما متأسفانه در برخی سطوح مدیریتی، نهتنها صدای آنها شنیده نمیشود، بلکه فرصت بیان مشکلات نیز از آنان گرفته شده است. این نوع مدیریت، مانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی استانهاست.
جعفری تأکید کرد: کشور و استانها نیازمند مدیرانی جهادی، میدانی و آشنا به مسائل اقتصادی هستند؛ مدیرانی که دغدغه حل مشکلات معیشتی مردم را داشته باشند و بهصورت عملی در کنار فعالان اقتصادی قرار بگیرند.
وی ابراز امیدواری کرد: با اصلاح ضعفهای مدیریتی و عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد، بتوان گامهای مؤثری برای بهبود معیشت مردم برداشت و آیندهای بهتر برای جامعه رقم زد.
