به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم اورامانات، به همراه مجید درویشی مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، عصر پنجشنبه، با حضور در مرکز اورژانس اجتماعی ۱۲۳، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، مداخلات تخصصی و مأموریت‌های این مرکز قرار گرفتند.

مجید درویشی در جریان این بازدید با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی کارشناسان اورژانس اجتماعی اظهار کرد: مرکز ۱۲۳ صرفاً یک سامانه پاسخگویی تلفنی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت اجتماعی در استان به شمار می‌رود. وی افزود: تیم‌های تخصصی این مرکز متشکل از ۶۱ نیروی مددکاری و روان‌شناسی، به‌صورت ۲۴ ساعته بحران‌های اجتماعی را رصد کرده و مداخلات فوری و علمی انجام می‌دهند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به حجم تماس‌های مردمی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۳ هزار تماس با اورژانس اجتماعی برقرار شده که نشان‌دهنده اعتماد عمومی و نقش حمایتی بهزیستی در شرایط بحرانی خانواده‌هاست. به گفته وی، برای بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ خانواده نیز پرونده‌های تخصصی مداخله‌ای تشکیل شده است.

درویشی با تشریح رویکرد سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی ما تمرکز بر توانمندسازی خانواده‌ها و پیشگیری از فروپاشی کانون خانواده است و در همین راستا، علاوه بر خدمات مشاوره‌ای، حمایت‌های معیشتی از جمله تأمین ودیعه مسکن نیز در دستور کار قرار دارد تا از جدایی کودکان از خانواده جلوگیری شود.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات و تقویت ناوگان عملیاتی اورژانس اجتماعی گفت: با پیچیده‌تر شدن آسیب‌های اجتماعی، سرعت عمل در مأموریت‌هایی نظیر مداخله در موارد خودکشی اهمیت حیاتی دارد و این موضوع نیازمند حمایت جدی مسئولان استان در تأمین امکانات و تجهیزات است.

مدیرکل بهزیستی استان همچنین به موضوع امنیت شغلی نیروها اشاره کرد و افزود: نیروهای شرکتی از سرمایه‌های اصلی سازمان محسوب می‌شوند و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آن‌ها نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت خدمات دارد. وی ایجاد مراکز تخصصی برای نوجوانان دارای اختلالات شخصیتی را نیز یکی از مطالبات مهم بهزیستی از مجمع نمایندگان عنوان کرد و گفت: این اقدام می‌تواند از بازتولید آسیب و جرم در مراکز عمومی پیشگیری کند.