توده بزرگی از مو از معده کودک ۱۱ ساله کاشانی بیرون کشیده شد

حامد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دختر ۱۱ ساله که با درد شدید شکم به اورژانس این مرکز مراجعه کرده بود، پس از انجام بررسی‌ها و اقدامات تشخیصی لازم، تحت آندوسکوپی درمانی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در ابتدا آزمایش‌ها و اقدامات تشخیصی اولیه برای این بیمار انجام شد، ابراز کرد: طی مصاحبه با مادر کودک نشان داد فرزندش به‌صورت مزمن دچار عادت کندن و خوردن موهای خود بوده است.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان تصریح کرد: در جریان آندوسکوپی مشخص شد توده‌ای بزرگ از مو در معده کودک تجمع یافته و تا خروجی معده و ابتدای روده باریک امتداد پیدا کرده است که به دلیل طولانی‌مدت بودن این عارضه، توده مو بسیار سفت شده و خارج کردن آن با ابزار آندوسکوپی با دشواری فراوان انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام درمانی با تلاش و همکاری دکتر رامین مدنی فوق تخصص گوارش کودکان و دکتر مجید نمکی فوق تخصص گوارش بالغین و همراهی مؤثر پرسنل مجرب و پرتلاش بخش آندوسکوپی انجام شد که نقش مهمی در موفقیت این فرایند درمانی ایفا کردند.

پهلوانی افزود: خوشبختانه حال عمومی بیمار پس از انجام آندوسکوپی رضایت‌بخش بوده و پس از انتقال به بخش و طی مراقبت‌های لازم، با حال عمومی مناسب ترخیص شد.