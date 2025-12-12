سوزش سر دل؛ یک مشکل شایع با علل مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، امین اسلامی فوق تخصص گوارش و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی، با بیان اینکه اغلب موارد سوزش سر دل ناشی از ریفلاکس شدید اسید معده است، به عوامل مختلفی که منجر به ایجاد ریفلاکس اسید می‌شوند، اشاره کرد.

به گفته اسلامی این عوامل شامل مصرف غذاهای چرب، تند، ترش، نوشیدنی‌هایی مانند نوشابه و قهوه، دوغ گازدار، الکل و سایر مواد مشابه هستند.

وی تاکید کرد: خود درمانی در موارد سوزش سر دل می‌تواند منجر به بروز عوارض جدی شود که حتماً بیماران برای تشخیص دقیق و درمان به پزشک مراجعه کنند.

اسلامی همچنین هشدار داد: در برخی موارد، سوزش سر دل یا ناراحتی‌های ناحیه سر شکم می‌تواند نشانه‌ای از بیماری‌های قلبی باشد و در این صورت، مراجعه به پزشک الزامی است.

این متخصص گوارش خاطرنشان کرد: بیمارانی که با علائمی چون درد و سوزش در ناحیه سر معده به پزشک مراجعه می‌کنند، بسته به نظر پزشک ممکن است برای انجام اندوسکوپی ارجاع شوند. از جمله علائمی که نیاز به بررسی دقیق دارند می‌توان به کاهش وزن، استفراغ‌های خونی، کم‌خونی، درد شبانه و سابقه سرطان اشاره کرد.

اسلامی در ادامه افزود: برخی از بیماران به جای مراجعه به پزشک، تلاش می‌کنند با استفاده از داروهای گیاهی و روش‌های سنتی به درمان درد و سوزش معده بپردازند، در حالی که این روش‌ها می‌تواند خطرناک بوده و در صورت ادامه یافتن ریفلاکس، عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی در پایان بر لزوم درمان اصولی و تحت نظر پزشک تاکید کر تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.