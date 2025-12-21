لاستیک مارشال بهتر است یا نکسن؟ مقایسه کامل برای انتخاب بهترین گزینه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای امروز، انتخاب لاستیک مناسب برای خودرو یکی از مهمترین تصمیمات رانندگان است. لاستیکها نه تنها بر ایمنی، راحتی و عملکرد خودرو تأثیر میگذارند، بلکه میتوانند در مصرف سوخت و دوام کلی خودرو نقش کلیدی داشته باشند. دو برند کرهای مارشال و نکسن از جمله گزینههای محبوب در بازار ایران هستند.
در این مقاله، بر اساس اطلاعات واقعی از سایتهای معتبر مانند TyreReviews.com، مدلهای پرفروش و مشابه این دو برند را مقایسه میکنیم. تمرکز بر مدلهایی است که در بازار ایران پرطرفدار هستند. در نهایت، دو برند را به صورت کلی ارزیابی خواهیم کرد تا به شما در انتخاب بهترین گزینه کمک کنیم.
معرفی برندها
برند مارشال، که بخشی از گروه کومهو تایر کره جنوبی است، لاستیکهایی با تمرکز بر دوام، راحتی و ارزش اقتصادی تولید میکند. این برند اغلب برای رانندگان روزمره که به دنبال تعادل بین قیمت و عملکرد هستند، مناسب است. از سوی دیگر، نکسن نیز یک برند کرهای است که بر نوآوری در لاستیکهای همهفصلی و عملکردی تأکید دارد و در بازارهای جهانی به دلیل چسبندگی خوب در شرایط مختلف شناخته میشود. هر دو برند در رده اقتصادی قرار میگیرند، اما تفاوتهای آنها در مدلهای خاص آشکار میشود. میانگین امتیاز کلی مارشال حدود ۸۰ درصد و نکسن حدود ۷۵-۸۰ درصد است، که نشاندهنده رقابت نزدیک آنهاست.
مقایسه مدلهای مشابه
برای مقایسه دقیق، سه جفت مدل نسبتاً یکسان از نظر نوع (تابستانی عملکردی، تابستانی تورینگ و همهفصلی) را انتخاب کردیم. این مدلها بر اساس محبوبیت در بازار ایران (مانند فروش بالا در فروشگاههای آنلاین و نظرات کاربران) و دادههای واقعی از TyreReviews.com انتخاب شدهاند. معیارهای مقایسه شامل چسبندگی خشک، چسبندگی خیس، راحتی، دوام (سایش) و امتیاز کلی است.
۱. مارشال MU۱۲ در مقابل نکسن N Fera SU۱ (لاستیک تابستانی عملکردی)
این دو مدل برای خودروهای سواری با تمرکز بر عملکرد بالا در شرایط خشک و خیس طراحی شدهاند و در بازار ایران برای خودروهایی مانند پژو ۲۰۶ یا هیوندای آوانته محبوب هستند.
مارشال MU۱۲: امتیاز کلی ۸۶ درصد بر اساس ۸ بررسی و بیش از ۴۶ هزار مایل رانندگی. چسبندگی خشک ۹۱ درصد، چسبندگی خیس ۸۴ درصد، راحتی ۸۱ درصد و سایش ۸۴ درصد. کاربران گزارش میدهند که این لاستیک در خشک عالی عمل میکند و هندلینگ دقیقی دارد، حتی بهتر از برخی مدلهای کومهو. یکی از کاربران میگوید: چسبندگی خشک و هندلینگ بسیار خوب، حتی در رانندگی پرسرعت". با این حال، در تستهای بازار ۲۰۲۰، در رتبه ۴۳ از ۴۹ قرار گرفت.
نکسن N Fera SU۱: امتیاز کلی ۷۵ درصد بر اساس ۱۴۴ بررسی و بیش از ۲۱ هزار مایل رانندگی. چسبندگی خشک ۸۲ درصد، چسبندگی خیس ۷۵ درصد، راحتی ۷۹ درصد و سایش ۷۲ درصد. کاربران از ارزش اقتصادی آن راضی هستند و چسبندگی خشک را خوب توصیف میکنند، اما در خیس ممکن است traction از دست بدهد. یکی از نظرات: چسبندگی خشک عالی، اما در خیس متوسط". در تستهای ۲۰۲۳، رتبه ۵ از ۶ را کسب کرد.
نتیجه مقایسه: مارشال MU۱۲ در چسبندگی و سایش برتر است و برای رانندگان ایرانی که بیشتر در شرایط خشک رانندگی میکنند، گزینه بهتری به نظر میرسد.
۲. مارشال KH۳۵ در مقابل نکسن CP۶۷۲ (لاستیک تابستانی / همهفصلی تورینگ)
این مدلها برای رانندگی روزمره و خودروهای خانوادگی مانند سمند یا تویوتا کمری مناسب هستند و در ایران به دلیل دوام بالا پرطرفدارند.
مارشال KH۳۵: امتیاز کلی ۷۵ درصد بر اساس ۱۲ بررسی و بیش از ۱۸۸ هزار مایل. چسبندگی خشک ۸۳ درصد، چسبندگی خیس ۷۶ درصد، راحتی ۷۶ درصد و سایش ۷۱ درصد. کاربران از چسبندگی خوب در خشک و خیس راضی هستند، اما برخی به ضعف دیواره داخلی اشاره کردهاند. نظر یک کاربر: "در خشک عالی، در خیس قابل قبول اگر با احتیاط رانندگی کنید". در تست ترمز ۲۰۱۳، رتبه ۲۱ از ۵۴ را داشت.
نکسن CP۶۷۲: امتیاز کلی ۷۸ درصد بر اساس ۱۳ بررسی و بیش از ۱۲۹ هزار مایل. چسبندگی خشک ۸۳ درصد، چسبندگی خیس ۷۰ درصد، راحتی ۷۵ درصد و سایش ۷۷ درصد. کاربران راحتی و سایش خوب را تحسین میکنند، اما چسبندگی خیس ضعیف است. یکی از نظرات: "چسبندگی خیس وحشتناک، در باران traction از دست میدهد". بدون تست مجلهای خاص.
نتیجه مقایسه: نکسن CP۶۷۲ در سایش کمی بهتر است، اما مارشال KH۳۵ در چسبندگی خیس برتری دارد که برای شرایط آب و هوایی ایران مهم است.
۳. مارشال Crugen HT۵۱ در مقابل نکسن N Blue ۴ Season (لاستیک همهفصلی برای SUV)
این مدلها برای SUVهایی مانند کیا اسپورتیج یا هیوندای توسان در بازار ایران محبوب هستند و برای شرایط متنوع طراحی شدهاند.
مارشال Crugen HT۵۱: بر اساس مقایسه مستقل PitStop Arabia، این مدل در تستهای اخیر از نکسن CP۶۷۲ و دیگر رقبا پیشی گرفته است. کاربران از دوام بالا و عملکرد خوب در خشک و خیس گزارش میدهند.
نکسن N Blue ۴ Season: امتیاز کلی ۷۹ درصد بر اساس ۲۶ بررسی و بیش از ۲۸۷ هزار مایل. چسبندگی خشک ۷۷ درصد، چسبندگی خیس ۸۱ درصد، راحتی ۸۲ درصد و سایش ۷۶ درصد. کاربران از عملکرد در برف و خیس راضی هستند، اما در خشک گرم ممکن است understeer کند. نظر: "چسبندگی خیس عالی، اما در تابستان متوسط". در تست Auto Bild ۲۰۲۲، رتبه ۱۰ از ۱۷.
نتیجه مقایسه: مارشال Crugen HT۵۱ در مقایسههای مستقیم برتر ظاهر شده، اما نکسن N Blue ۴ Season برای شرایط همهفصلی انعطافپذیرتر است.
مقایسه کلی دو برند
به طور کلی، هر دو برند مارشال و نکسن گزینههای اقتصادی خوبی هستند و در بازار ایران به دلیل قیمت مناسب محبوباند، البته قیمت لاستیک مارشال کره اغلب ارزانتر است. مارشال در چسبندگی خشک و هندلینگ کلی برتر است و برای رانندگی روزمره در شرایط خشک ایران مناسبتر به نظر میرسد. نکسن اما در راحتی و عملکرد همهفصلی (به ویژه در خیس و برف) امتیاز بالاتری دارد، اگرچه برخی مدلهای آن در سایش سریعتر هستند. انتخاب نهایی بستگی به نیاز شما دارد: اگر اولویت دوام و چسبندگی خشک است، مارشال را انتخاب کنید؛ اگر راحتی و انعطافپذیری همهفصلی، نکسن بهتر است. در نهایت، هیچکدام برتر مطلق نیستند و تست شخصی یا مشاوره تخصصی توصیه میشود.
کجا لاستیک خارجی اصل را قسطی بخریم؟
اگر به دنبال خرید لاستیک خارجی اصل مانند مارشال یا نکسن با شرایط قسطی هستید، فروشگاه همپالاستیک یکی از بهترین گزینههاست. همپالاستیک با بیش از ۱۱ سال تجربه، بزرگترین مرجع آنلاین خرید رینگ و لاستیک ایرانی و خارجی است و بیش از ۲۱۰۰ محصول از برندهای معتبر مانند نکسن، هانکوک، کومهو، میشلن، دانلوپ، بریجستون، یوکوهاما و غیره را عرضه میکند.
مزایای خرید از همپالاستیک عبارتند از:
امکان خرید قسطی: گزینه لاستیک قسطی ویژه بازنشستگان، چک صیادی و … که خرید لاستیکهای خارجی اصل را آسانتر میکند.
مشاوره رایگان: کارشناسان از طریق کانالهای ارتباطی مشخص، مشاوره رایگان برای انتخاب مناسبترین لاستیک ارائه میدهند.
ارسال سریع به سراسر کشور: تحویل در کوتاهترین زمان ممکن بدون واسطه، که در زمان و هزینه صرفهجویی میکند.
تنوع گسترده و مقایسه قیمت و کیفیت: دسترسی به طیف وسیعی از رینگ و لاستیکهای اصل ایرانی و خارجی برای مقایسه آسان.
نمادهای اعتماد: این ماد، نشان ضمانت ترب و مجوز رسمی فعالیت همراه با تعداد بالای کاربران یکی از نشانههای اعتماد مشتریان است. با این مزایا، همپالاستیک گزینه ایدهآلی برای کسانی است که به دنبال خرید امن و مقرونبهصرفه هستند. برای اطلاعات بیشتر، به سایت hampalastik.com مراجعه کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما