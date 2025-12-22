دریافت 10 MB
کد خبر 6698082
۲ دی ۱۴۰۴، ۰:۴۳

تکذیب تغییر قانون برای شهردار شدن زاکانی

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به مهر گفت: ادعای تغییر قانون برای شهردار شدن آقای زاکانی در دولت شهید رئیسی کذب است.

