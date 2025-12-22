دریافت 10 MB کد خبر 6698082 https://mehrnews.com/x39WJz ۲ دی ۱۴۰۴، ۰:۴۳ کد خبر 6698082 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲ دی ۱۴۰۴، ۰:۴۳ تکذیب تغییر قانون برای شهردار شدن زاکانی سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به مهر گفت: ادعای تغییر قانون برای شهردار شدن آقای زاکانی در دولت شهید رئیسی کذب است. کپی شد مطالب مرتبط ۵۰ اتوبوس جدید به ناوگان تهران اضافه میشود توسعه دوربینهای ترافیکی تهران؛ افتتاح پروژههای مهم شهری حضور سخنگوی شهرداری تهران در خبرگزاری مهر برچسبها علیرضا زاکانی شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی شهرداری تهران عبدالمطهر محمدخانی
