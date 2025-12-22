پروانه: تعامل سازنده محور ارتقای روابط کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه دوشنبه شب در آئین معرفی رئیس خانه کارگر عسلویه با تاکید بر جایگاه خانه کارگر در ساختار و روابط کار اظهار کرد: هم‌افزایی، قانون‌مداری و تعامل سازنده میان تشکل‌های کارگری و اداره کار زمینه ساز صیانت از حقوق کارگران و ارتقای روابط کار و ضروری است.

همچنین دبیر اجرایی خانه کارگر استان ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته، ابراز امیدواری کرد: با مدیریت جدید، شاهد پیگیری مؤثرتر مطالبات کارگران و ارتقای خدمات صنفی و رفاهی باشیم.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اهمیت اجرای صحیح قوانین کار و حمایت از حقوق قانونی کارگران تأکید کرد.

این مراسم با هدف تقویت تعامل میان جامعه کارگری و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و طی آن بر نقش مهم خانه کارگر در پیگیری مطالبات صنفی، صیانت از حقوق کارگران و ارتقای روابط کار تأکید شد.

در این آئین، علی ولیان به‌عنوان نماینده خانه کارگر شهرستان عسلویه معرفی شدند.