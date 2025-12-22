  1. استانها
  2. بوشهر
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷

پروانه: تعامل سازنده محور ارتقای روابط کار است

پروانه: تعامل سازنده محور ارتقای روابط کار است

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: هم‌افزایی، قانون‌مداری و تعامل سازنده میان تشکل‌های کارگری و اداره کار زمینه ساز ارتقای روابط کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه دوشنبه شب در آئین معرفی رئیس خانه کارگر عسلویه با تاکید بر جایگاه خانه کارگر در ساختار و روابط کار اظهار کرد: هم‌افزایی، قانون‌مداری و تعامل سازنده میان تشکل‌های کارگری و اداره کار زمینه ساز صیانت از حقوق کارگران و ارتقای روابط کار و ضروری است.

همچنین دبیر اجرایی خانه کارگر استان ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته، ابراز امیدواری کرد: با مدیریت جدید، شاهد پیگیری مؤثرتر مطالبات کارگران و ارتقای خدمات صنفی و رفاهی باشیم.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اهمیت اجرای صحیح قوانین کار و حمایت از حقوق قانونی کارگران تأکید کرد.

این مراسم با هدف تقویت تعامل میان جامعه کارگری و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و طی آن بر نقش مهم خانه کارگر در پیگیری مطالبات صنفی، صیانت از حقوق کارگران و ارتقای روابط کار تأکید شد.

در این آئین، علی ولیان به‌عنوان نماینده خانه کارگر شهرستان عسلویه معرفی شدند.

کد خبر 6698611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها