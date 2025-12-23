دریافت 5 MB کد خبر 6699318 https://mehrnews.com/x39XdN ۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰ کد خبر 6699318 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰ تاکید رئیس قوه قضاییه به برخورد جدی با فاسدان رئیس دستگاه قضا گفت: جوری با فساد برخورد میکنم که فاسدان ماستهایشان را کیسه کنند. کپی شد مطالب مرتبط تأکید رئیس قوه قضائیه بر تعیین تکلیف زندانیان ناتوان مالی سفر اژهای به اراک به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد کانونهای سردفتران ازدواج و طلاق تشکیل شد سفر رئیس قوه قضائیه به استان مرکزی لغو شد برچسبها دستگاه قضا فساد مالی مبارزه با فساد غلامحسین محسنی اژهای
