نشر سیمرغ فعالیت خود را در حوزه ادبیات پایداری و دفاع مقدس آغاز کرد

سعید محسن‌ زاده، مدیر انتشارات سیمرغ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد و محتوای آثار جدید در این انتشارات تازه تاسیس گفت: نشر سیمرغ در حوزه ادبیات پایداری، جبهه مقاومت و دفاع مقدس و با رویکردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و با تکیه بر هویت ایرانی فعالیت خواهد کرد. همچنین در گونه‌های ادبی مانند زندگی نامه، رمان و خاطرات شفاهی درصدد چاپ کتاب است.



وی با اشاره به هشت عنوان تازه منتشر شده در انتشارات سیمرغ اظهار کرد: در انتشارات هشت عنوان کتاب به چاپ رسیده است و قرار است به زودی روانه بازار نشر شود. این آثار در اختیار واحد بازرگانی قرار گرفته و آن را به موسسه کتابرسان انتقال داده است. سه عنوان کتاب در انتظار صدور مجوز و عناوین دیگر نیز در چاپخانه و در زیر چاپ قرار دارند.



مدیر انتشارات سیمرغ با ذکر این هشت عناوین ادامه داد و افزود: کتاب‌های «بی‌چهرگان»، «پارابان»، «درخت سنگستان»، «کبوترباز برج ایفل»، زندگینامه شهیده گلنار قیامتی به نام «قارچ سیاه»، «جیب بر»، «پاپیون نسخه غزه» و کتاب «خرما نخورده»، خاطرات شفاهی آزاده ایرانی سرافراز سلمان زادخوش، از عناوینی هستند که به چاپ رسیده‌اند و قرار است در روزهای آتی در اختیار مخاطبان قرار بگیرد.



محسن‌زاده با اشاره به معرفی نویسندگان نوقلم در کنار اساتید این حوزه بیان کرد و گفت: نشر سیمرغ هدفش معرفی نویسنده‌های نوقلم و خوش آتیه در کنار نویسنده‌های نامی و اساتید حوزه ادبیات داستانی و خاطرات شفاهی است. به‌عبارتی دیگر در کنار نویسنده‌های کاربلد و باتجربه، ما از نویسنده‌های نوقلم و قلم اولی نیز حمایت کرده‌ایم و کتاب‌های آنان را به چاپ رسانده‌ایم.

وی درباره سیاست انتخاب آثار ترجمه و تالیفی اظهار کرد: انتشارات سیمرغ تصمیم دارد که در این مسیر اگر با آثار خوب و مناسبی مواجه شد آن را ترجمه و به چاپ برساند. مراحل این کار نیز به این صورت است که، نیروهای متخصص در انتشارات کتاب را مطالعه می‌کنند و اگر رای آورد به مرحله بازبینی و بررسی مردمی وارد می‌شود.

محسن‌زاده افزود: به عبارتی دیگر طیفی وسیعی از مخاطبان کتاب را قبل از چاپ خواهند خواند و نکات اصلاحی و بازنویسی آن را در فرم مخصوص می‌نویسند و در اختیار ما قرار می‌دهند. تیم انتشارات با بررسی تمامی فرم‌ها جمع بندی انجام می‌دهد و آن را برای بازنویسی نهایی به نویسنده انتقال می‌دهد. درحال حاضر یک کار ترجمه شده در دست ویراستار قرار دارد. در حوزه ترجمه به این سیاست پایبند هستیم که هر آنچه که به منظومه فکری معارف انقلاب اسلامی کمک کند ما بر روی آن کار خواهیم کرد



مدیر انتشارات سیمرغ درباره حضور در نمایشگاه بین‌الملی کتاب تهران در سال آینده خاطر نشان کرد: قرار است با ۱۵ عنوان کتاب جدید در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۴۰۵ حضور پیدا کنیم و این نمایشگاه اولین حضور نشر سیمرغ می‌باشد.



سعید محسن‌زاده در پایان با اشاره به رویکرد نشر در زمینه توزیع و بستر آنلاین گفت: در حوزه نشر سه ضلع وجود داره. تولید، توزیع و ترویج و نقش موثر همه این اضلاع فعالیت رسانه‌ای است. به همین خاطر است که سراغ شبکه توزیع کتاب، کتاب رسان رفته‌ایم. واحد بازرگانی‌ نشر سیمرغ کاملا در اختیار کتاب رسان قرار دارد که یک شبکه بسیار مویرگی و فعال در حوزه مخاطبان است. کتاب‌ها را در اختیار کتاب رسان قرار داده‌ایم و در حوزه ظرفیت‌های بالقوه و پنهان که در کشور وجود دارد مطالعاتی را انجام داده‌ایم. در کل کشور استان‌ها رو شمارش و ثبت کرده‌ایم و معتقدیم در این حوزه نیز در دو الی سه سال آینده ظرفیت بالقوه‌ای را فعال خواهیم کرد که نسبت به توسعه شبکه فروش و توزیع ما بسیار کمک خواهد کرد. همچنین قرار است بعد از اینکه کتاب‌ها روانه بازار نشر شد آن‌ها را در قالب pdf در اختیار بسترهای آنلاین قرار دهیم.