راهنمای کامل انتخاب عدسی طبی؛ بررسی جنس، پوشش و برندها

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، احتمالاً برای شما هم پیش آمده است؛ وقتی قصد خرید عینک دارید، ۹۰ درصد زمان و وسواس خود را صرف انتخاب فریم (قاب) عینک میکنید. جلوی آینه میایستید، رنگها و مدلهای مختلف را تست میکنید تا ببینید کدامیک بیشتر به صورتتان میآید. اما درست در لحظه آخر، وقتی نوبت به انتخاب عدسی عینک میرسد، با انبوهی از اصطلاحات فنی و قیمتهای متفاوت روبرو میشوید و شاید در کمتر از ۲ دقیقه، تصمیمی میگیرید که ممکن است بهترین انتخاب برای چشمانتان نباشد.
واقعیت این است که فریم عینک تعیینکننده استایل شماست، اما این عدسی است که کیفیت دید و سلامت چشم شما را تضمین میکند. یک انتخاب اشتباه در جنس یا پوشش عدسی، نه تنها دید شما را محدود میکند، بلکه میتواند باعث خستگی زودرس چشم، سردرد و حتی کلافگی در انتهای روز شود.
ما در اپتیک پاسارگاد ایران بارها دیدهایم که مشتریان میان اصطلاحاتی مثل فشرده، بوکات، آنتیرفلکس و برندهای مختلف سردرگم میشوند. به همین دلیل در این راهنمای جامع، قصد داریم اصطلاحات پیچیده پزشکی را کنار بگذاریم. میخواهیم دقیقاً مثل یک مشاور دلسوز، قدمبهقدم به شما بگوییم که برای نمره چشم و سبک زندگی شما، چه عدسیای مناسب است تا یکبار برای همیشه، بهترین خرید را تجربه کنید.
انتخاب جنس عدسی بر اساس سبک زندگی شما
اولین دوراهی شما انتخاب بین شیشه و پلاستیک است. بیایید بدون مقدمه، بهترین گزینه را برای شما پیدا کنیم:
عدسی شیشهای (Mineral): اگرچه بسیار شفاف است، اما به دلیل وزن بالا و خطر شکستن، تقریباً منسوخ شده و ما در اپتیک پاسارگاد آن را پیشنهاد نمیکنیم.
پلاستیک استاندارد (CR-39): سبک، اقتصادی و با کیفیت دید عالی. بهترین انتخاب برای نمرههای پایین و استفادههای روزمره اداری و خانگی است.
پلیکربنات (Polycarbonate): نشکن و فوقالعاده مقاوم. اگر ورزشکارید، کودک دارید یا فریمهای بدون دور (پیچدار) انتخاب کردهاید، این تنها گزینه ایمن برای شماست.
اما اگر نمره چشمتان بالاست، احتمالاً نگران ضخامت زیاد عدسیهای پلاستیکی هستید. راه حل این مشکل، تکنولوژی ضریب شکست است که در ادامه میخوانید.
خداحافظی با عینکهای ته استکانی؛ راز ضریب شکست (Index)
بزرگترین کابوس کسانی که نمره چشم بالا دارند، ضخامت زیاد عدسی است که هم ظاهر عینک را خراب میکند و هم چشمها را ریز یا درشتتر از حد معمول نشان میدهد. راه حل این مشکل، انتخاب «ضریب شکست» یا همان «اینکس» مناسب است.
قانون ساده است: هرچه نمره چشم بالاتر، باید ضریب شکست بالاتری انتخاب کنید تا عدسی نازکتر و سبکتر شود.
برای اینکه سردرگم نشوید، از این راهنمای سریع استفاده کنید:
نمره چشم ۰ تا ۲ (استاندارد ۱.۵۰): نیازی به هزینه اضافه ندارید؛ عدسیهای معمولی ضخامت مناسبی دارند.
نمره چشم ۲ تا ۴ (نیمهفشرده ۱.۶۰): این عدسیها حدود ۲۰٪ نازکترند و چون مقاومت بالایی دارند، برای فریمهای «بدون دور» و «نخدار» عالی هستند.
نمره چشم ۴ تا ۶ (فشرده ۱.۶۷): برای اینکه لبههای عدسی از فریم بیرون نزند، این گزینه ضروری است (حدود ۳۰٪ نازکتر).
نمره چشم بالای ۶ (فوقفشرده ۱.۷۴): نازکترین تکنولوژی موجود در دنیا؛ برای اینکه عینک روی صورتتان سنگینی نکند، بهترین انتخاب است.
حالا که ضخامت و جنس عدسی مشخص شد، نوبت به مهمترین بخش برای سلامتی چشم میرسد: «پوششهای محافظ». آیا واقعاً به بلوکنترل نیاز دارید؟
پوششهای (Coatings) حیاتی: کدامیک واقعاً ضروری هستند؟
شاید فکر کنید پوششهای عدسی فقط گزینههای لوکسی برای بالا بردن قیمت هستند، اما واقعیت این است که یک عدسی «خام» کیفیت دید خوبی ندارد. در اپتیک پاسارگاد، ما این سه پوشش را بر اساس اولویت به شما پیشنهاد میکنیم:
۱. آنتیرفلکس (Anti-Reflex)؛ نان شب واجبتر! این پوشش یک آپشن نیست، بلکه ضرورت است. آنتیرفلکس بازتابهای آزاردهنده نور را حذف میکند.
فایده: دید شما شفافتر میشود، در رانندگی شب نور چراغ ماشینها چشمتان را نمیزند و دیگران هم چشمان شما را پشت عینک واضح میبینند (نه بازتاب تصویر خودشان را).
۲. بلوکنترل (Blue Control)؛ نجاتدهنده زندگی دیجیتال اگر روزانه بیش از ۳ ساعت با گوشی یا لپتاپ کار میکنید، این پوشش برای شما حیاتی است. نور آبی ساطع شده از نمایشگرها عامل اصلی خستگی چشم، سردرد و اختلال در خواب است.
فایده: با فیلتر کردن نورهای مضر، چشمانتان در پایان روز کاری دیگر قرمز و خسته نخواهد بود.
۳. پوشش آبگریز (Hydrophobic)؛ برای راحتی شما این لایه باعث میشود قطرات آب، بخار و چربی روی سطح عدسی نمانند.
فایده: عینک خیلی سریعتر تمیز میشود و در روزهای بارانی یا هنگام زدن ماسک، کمتر بخار میگیرد.
مقایسه غولهای اپتیک: زایس، هویا یا اسیلور؟
دقیقاً مثل دنیای خودرو که بنز، تویوتا و هیوندای هر کدام طرفداران خاص خود را دارند، در دنیای عدسی هم برندهای برتر ویژگیهای متمایزی دارند. بیایید ببینیم کدامیک با اولویتهای شما همخوانی دارد:
زایس آلمان (Zeiss)؛ وقتی «وضوح» خط قرمز شماست اگر کمالگرا هستید و بودجه برایتان اولویت دوم است، زایس بهترین انتخاب دنیاست. این برند با تکیه بر تکنولوژی مهندسی آلمان، شفافترین دید ممکن را به شما میدهد. کسانی که زایس میزنند، معمولاً میگویند: «انگار هیچ شیشهای جلوی چشمم نیست!»
هویا ژاپن (Hoya)؛ ساموراییِ جانسخت اگر دنبال عدسیای هستید که سالها برایتان کار کند و خطوخش نیفتد، هویا پادشاه میدان است. پوششهای این برند ژاپنی (سری LongLife) شهرت جهانی دارند که سختترین مقاومت را در برابر خراشیدگی و تمیزشوندگی آسان ارائه میدهند. هویا بهترین تعادل بین «کیفیت ممتاز» و «قیمت منطقی» است.
اسیلور فرانسه (Essilor)؛ پیشرو و نوآور مخترع عدسیهای تدریجی و پوششهای کریزال. اسیلور انتخابی مطمئن است که راحتی دید فوقالعادهای دارد. اگر چشمان حساسی دارید یا به دنبال جدیدترین تکنولوژیهای روز هستید، اسیلور شما را ناامید نمیکند.
آیا حتماً باید برند گران بخریم؟ خیر. برندهای باکیفیت چینی و کرهای (مثل کاستوم و …) هم در بازار هستند که با قیمتی بسیار کمتر، کیفیت قابل قبولی (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کیفیت برندهای تاپ) را ارائه میدهند و برای بودجههای محدودتر گزینهی هوشمندانهای هستند. اما در بازاری که پر از کالای تقلبی است، چطور مطمئن شویم پولی که برای «زایس» یا «هویا» میدهیم، واقعاً صرف جنس اصل شده است؟
چرا خرید اینترنتی عدسی از اپتیک پاسارگاد ایران مطمئن است؟
خرید آنلاین فریم عینک راحت است، اما وقتی پای عدسی طبی وسط میآید، نگرانیها شروع میشود: نکند نمره اشتباه ساخته شود؟ یا از کجا بفهمم عدسی زایسی که پولش را میدهم، واقعاً اصل است؟ ما در اپتیک پاسارگاد این دغدغهها را با سه اصل طلایی حل کردهایم:
۱. تضمین اصالت کالا (دیگر نگران فیک بودن نباشید) بازار اپتیک پر از عدسیهای متفرقه با بستهبندیهای کپیشده است. اما در اپتیک پاسارگاد، تمام عدسیهای برند (زایس، هویا، اسیلور و…) همراه با کارت گارانتی هوشمند ارسال میشوند. شما میتوانید کد روی کارت را در سایت اصلی شرکت سازنده چک کنید و از اصالت آن مطمئن شوید. ما پک اصلی عدسیها را هم به عنوان سند برایتان ارسال میکنیم.
۲. تراش تمام اتوماتیک با دستگاههای روز دنیا حتی اگر بهترین عدسی دنیا را بخرید، اگر «تراش» و «کانون» آن دقیق نباشد، دچار سردرد خواهید شد. ما برخلاف روشهای سنتی و دستی، از دستگاههای تمام اتوماتیک کامپیوتری استفاده میکنیم که عدسی را با دقت میکرونی تراش میدهند تا مرکز دید دقیقاً روبروی مردمک چشم شما قرار گیرد.
۳. مشاوره تخصصی قبل از ساخت شما با یک ربات طرف نیستید! بعد از ثبت سفارش، اپتومتریستهای ما نسخه شما را چک میکنند. اگر عدسی انتخابی با نمره چشم یا نوع فریم شما همخوانی نداشته باشد (مثلاً انتخاب عدسی ضخیم برای فریم ظریف)، با شما تماس میگیریم و بهترین جایگزین را پیشنهاد میدهیم.
