قلیزاده: ۲۷ مسافر در محور اسالم- خلخال اسکان اضطراری شدند

قلیزاده: ۲۷ مسافر در محور اسالم- خلخال اسکان اضطراری شدند

تالش- سرپرست معاونت امداد و نجات هلال احمر گیلان از اسکان ۲۷ نفر از مسافران گرفتار در کولاک در محور اسالم به خلخال خبر داد.

علی قلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در پی کولاک شدید و مسدود شدن مسیر در منطقه ییلاقی لرزه، ۲۷ نفر از مسافران یک دستگاه خودروی مینی‌بوس و دو دستگاه خودروی سواری که در محور اسالم به خلخال گرفتار شده بودند، با همکاری همکاران اداره راه تالش و نجاتگران جمعیت هلال احمر اسکان داده شدند.

وی افزود: این مسافران به صورت موقت در راه‌دارخانه اداره راه اسکان داده شدند و اقلام امدادی شامل بیسکویت، آب معدنی و جیره غذایی خشک در میان آنان توزیع شد.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان با تاکید بر آمادگی نیروهای امدادی، از رانندگان خواست پیش از تردد در محورهای کوهستانی، از وضعیت جوی و راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

