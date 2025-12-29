قلیزاده: ۲۷ مسافر در محور اسالم- خلخال اسکان اضطراری شدند

علی قلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در پی کولاک شدید و مسدود شدن مسیر در منطقه ییلاقی لرزه، ۲۷ نفر از مسافران یک دستگاه خودروی مینی‌بوس و دو دستگاه خودروی سواری که در محور اسالم به خلخال گرفتار شده بودند، با همکاری همکاران اداره راه تالش و نجاتگران جمعیت هلال احمر اسکان داده شدند.

وی افزود: این مسافران به صورت موقت در راه‌دارخانه اداره راه اسکان داده شدند و اقلام امدادی شامل بیسکویت، آب معدنی و جیره غذایی خشک در میان آنان توزیع شد.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان با تاکید بر آمادگی نیروهای امدادی، از رانندگان خواست پیش از تردد در محورهای کوهستانی، از وضعیت جوی و راه‌ها اطلاع حاصل کنند.