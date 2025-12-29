امام جمعه ایلام: نسل جوان باید تاریخ انقلاب اسلامی را بشناسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر دوشنبه به مناسبت سالروز حماسه عظیم ۹ دی، در دیدار با جمعی از مدیران، معلمان و دانش‌آموزان مدرسه شهید داریوش رضایی‌نژاد ایلام، دانش‌آموزان را «وارثان شهدا و آینده‌سازان کشور» دانست و تأکید کرد: نسل جوان باید تاریخ انقلاب اسلامی و حوادث مهم آن را به‌خوبی بشناسد.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و ماندگار ۹ دی، این روز را نماد بصیرت، ولایت‌مداری و حضور آگاهانه ملت ایران در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: ۹ دی روزی است که ملت ایران با حضور گسترده و دشمن‌شکن خود، نقشه‌های فتنه‌گران و بدخواهان انقلاب را نقش بر آب کردند. این روز باید همواره در حافظه تاریخی ملت زنده بماند و نسل جوان باید آن را به‌عنوان درسی بزرگ از تاریخ معاصر ایران درک کند.

وی افزود: حضور دانش‌آموزان در چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده آن است که آینده‌سازان کشور با آرمان‌های شهدا و انقلاب پیوندی عمیق دارند. وظیفه معلمان و خانواده‌هاست که این روحیه انقلابی و دینی را در فرزندان تقویت کنند تا در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمنان مصون بمانند.

نماینده ولی‌فقیه در استان در ادامه به حوادث سال ۱۳۸۸ اشاره کرد و گفت: در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی پیش از پایان شمارش آرا مدعی پیروزی شدند و با حمایت رسانه‌های بیگانه، مردم را به خیابان‌ها کشاندند. این جریان در عاشورای همان سال با هتک حرمت عزاداران حسینی، آتش زدن تصاویر امام و بی‌احترامی به مقدسات، چهره واقعی خود را نشان داد.

حجت الاسلام کریمی تبار با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمنان علیه جمهوری اسلامی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره تلاش کرده‌اند با فشارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای، ملت ایران را تضعیف کنند. اما مردم با بصیرت و ایمان خود ایستادگی کرده‌اند و امروز جمهوری اسلامی با قدرت موشکی و علمی خود در برابر دشمنان مقتدرانه ایستاده است.

وی با بیان نمونه‌هایی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی در کشورهای غربی، تأکید کرد: تبلیغات دشمنان تلاش دارد ایران را کشوری ضعیف نشان دهد، در حالی که واقعیت‌های زندگی در غرب نشان می‌دهد مشکلات آنان بسیار بیشتر از آن چیزی است که علیه جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان سخنان خود خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما باید با شناخت تاریخ انقلاب و حوادثی چون ۹ دی، دشمنان واقعی ملت ایران را بشناسید و با ایمان و بصیرت از نظام اسلامی و رهبری دفاع کنید. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، آگاهی و پایبندی به ارزش‌های شهدا هستیم.