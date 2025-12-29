دریافت 47 MB کد خبر 6706243 https://mehrnews.com/x3b277 ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸ کد خبر 6706243 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸ ایوان طلای نجف به زودی رونمایی میشود با پایان یافتن کار مرمت ایوان طلای صحن امیرالمومنین (ع) این بخش از حرم به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) رونمایی میشود. کپی شد مطالب مرتبط گوشههایی از دومین شب مراسم فاطمیه در حسینیه امام خمینی(ره) روضهخوانی حاج سعید حدادیان در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمهزهرا(س) گل باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برچسبها آستان علوی امیرالمومنین(ع) امام علی(ع)
