دریافت 47 MB
کد خبر 6706243
  1. فیلم
  2. دین و آیین
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

ایوان طلای نجف به زودی رونمایی می‌شود

ایوان طلای نجف به زودی رونمایی می‌شود

با پایان یافتن کار مرمت ایوان طلای صحن امیرالمومنین (ع) این بخش از حرم به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) رونمایی می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید