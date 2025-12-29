نخستین دستگاه پت اسکن استان قم راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در تشریح این خبر گفت: نخستین دستگاه پت اسکن استان قم به‌منظور ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی بیماران، به همت خیرین محترم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از طریق هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران تأمین تحویل استان قم شد.



وی افزود: این دستگاه پیشرفته نقش مهمی در تشخیص دقیق و مدیریت درمان بیماری‌های مختلف ایفا می‌کند و به‌طور گسترده در حوزه سرطان برای تشخیص اولیه، تعیین مرحله بیماری، ارزیابی پاسخ به درمان و بررسی عود بیماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.



ابرازه تصریح کرد: همچنین دستگاه پت اسکن در تشخیص و بررسی بیماری‌های قلبی، از جمله ارزیابی جریان خون به عضله قلب و شناسایی آثار سکته قلبی کاربرد دارد و در حوزه بیماری‌های مغزی و عصبی نیز به تشخیص بیماری‌هایی نظیر آلزایمر، پارکینسون، صرع و تومورهای مغزی کمک شایانی می‌کند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: علاوه بر این، از این دستگاه برای شناسایی کانون‌های عفونی و التهابی در استخوان‌ها و بافت‌های نرم نیز استفاده می‌شود که موجب افزایش دقت تشخیص و بهبود روند درمان بیماران خواهد شد.



وی گفت: راه‌اندازی این دستگاه پیشرفته گام مهمی در ارتقای خدمات سلامت استان قم، کاهش اعزام بیماران به سایر استان‌ها و افزایش کیفیت تشخیص و درمان به شمار می‌رود.



