به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی عصر شنبه در جلسه شورای اداری اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران، ضمن تبریک ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، اظهار کرد: ارتقای سطح ورزش و پاسخگویی به مطالبات حوزه جوانان نیازمند نگاه جامع، آموزش‌محور و استفاده از ابزارهای نوین است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و ارزیابی عملکرد افزود: هیئت‌های ورزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله تکنولوژی و هوش مصنوعی، خدمات مؤثرتر و کارآمدتری ارائه دهند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تشریح بخشی از برنامه‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تجلیل از مربیان سازنده و افتخارآفرینان، و توسعه زیرساخت‌های ورزشی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است.

بریمانی با اشاره به پیامدهای کم‌تحرکی در جامعه تصریح کرد: با توجه به افزایش بیماری‌ها و ضرورت فرهنگ‌سازی، توسعه ورزش همگانی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت‌ها دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جوانان گفت: پیگیری مطالبات جوانان و مطالبه‌گری از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط از وظایف اصلی ماست و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، رسیدگی به مسائل رفاهی و معیشتی کارکنان را از دغدغه‌های مهم مجموعه دانست و افزود: اقداماتی برای بهبود شرایط همکاران انجام شده و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.

بریمانی در پایان با قدردانی از حضور مدیران کل اسبق ورزش و جوانان استان در این نشست گفت: بخش قابل توجهی از افتخارات امروز، حاصل تلاش‌های مدیران پیشین است و ما آمادگی داریم به‌صورت مستمر از نظرات و تجربیات پیشکسوتان مدیریت ورزش و جوانان بهره‌مند شویم.