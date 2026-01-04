به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد: با هدف توسعه تعاملات فرهنگی در سطح بین‌المللی سایت چند زبانه مجموعه باغ کتاب تهران راه‌اندازی شد.

وب‌سایت چندزبانه با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و آموزشی باغ کتاب به مخاطبان جهانی، هم‌اکنون در نسخه انگلیسی در دسترس است و طی ماه‌های آینده سایر زبان‌ها به این سایت افزوده می‌شود.

راه‌اندازی این سایت گامی مؤثر در مسیر تبدیل باغ کتاب به یک زیرساخت فرهنگی شهری با هویت جهانی است.

نسخه‌ی جدید وب‌سایت در نشانی رسمی Tehranbookgarden.com فعال شده و طی ماه‌های آتی بخش‌های تکمیلی شامل بروشورهای فرهنگی دیجیتال، محتوای ویدیویی مخصوص مهمانان خارجی، و سایر بخش‌ها به تدریج رونمایی خواهد شد.