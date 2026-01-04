دریافت 13 MB کد خبر 6712479 https://mehrnews.com/x3b4Jp ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵ کد خبر 6712479 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵ جزئیات شیوه اجرایی کالابرگ یک میلیونی امشب نهایی میشود مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: کالابرگ یک میلیونی به همه دهکها پرداخت میشود. این طرح از ۲۰ دی اجرا میشود. کپی شد مطالب مرتبط عارف: یارانهها را با حذف واسطهها به انتهای زنجیره انتقال میدهیم کلاف سردرگم پرداخت یارانه؛ چرا کالا برگ به همه تعلق نگرفت؟ از طرح جدید کالابرگ چه می دانید؟ برچسبها فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هدفمندی یارانهها یارانه یارانه نقدی
