۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

جزئیات شیوه اجرایی کالابرگ یک میلیونی امشب نهایی می‌شود

مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: کالابرگ یک میلیونی به همه دهک‌ها پرداخت می‌شود. این طرح از ۲۰ دی اجرا می‌شود.

