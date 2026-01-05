هفته زن مجاهد مسلمان فرصتی برای بازخوانی الگوی سوم زن

به گزارش خبرنگار مهر، «هفته زن مجاهد مسلمان» به همت دفتر مطالعات جنسیت و جامعه برگزار شد. در این رویداد سلسله نشستهایی با عنوان «میز قرائت» با هدف ایجاد فضایی اندیشهای برای گفتوگوی نظری پیرامون مفهوم «الگوی سوم» در حال برگزاری است.
این نشستها بهعنوان محلی برای گردهمآیی اندیشهورزان و صاحبنظران این حوزه، بستری برای تضارب آرا و بررسی ابعاد نظری الگوی سوم فراهم کرده و درآمدی جمعی و نظری بر چیستی این مفهوم ارائه میدهد. تمرکز اصلی این برنامه بر گفتوگوهای عمیق و اندیشمندانه، صرفاً پیرامون خود مفهوم الگوی سوم و چارچوبهای نظری آن است.
در هر نشست، بخشی از زمان به نقد و نظر همافزایانه و طرح پرسشهای کارشناسی از سوی ناقدان اختصاص یافته تا زمینه تعمیق بحثها و تکمیل دیدگاهها فراهم شود.
این سلسله نشستها با محورهایی همچون ماهیت و کارکرد الگوی سوم، منابع و روشهای صورتبندی آن، شاخصهها و نیز تمایز الگوی سوم از الگوهای رقیب و غیر، از ۱۵ تا ۱۸ دیماه ادامه خواهد یافت.
نظر شما