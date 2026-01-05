به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: خوزستان با دارا بودن تمامی مزیت‌های نسبی در صنعت، کشاورزی، گردشگری و ترانزیت، استانی کاملاً ملی و توسعه آن در گرو دسترسی به ارتباطات سهل‌الوصول و روان است.

وی با اشاره به مدل سازنده این جلسه که با حضور مدیران ستادی و استانی برگزار شد، افزود: این فضای حل‌المسائلی فرصتی است تا پیشرفت‌ها بیان شود، چالش‌ها از دو طرف مطرح و نقشه راه مشترکی برای پیگیری مصوبات ترسیم شود.

استاندار خوزستان با برشمردن ویژگی‌های منحصربه‌فرد استان اظهار داشت: خوزستان با وسعت ۶۴ هزار کیلومترمربع و جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، میزبان بیشترین مراکز حساس، حیاتی و مهم کشور است.

وی ادامه داد: این استان با اقلیم‌های متنوع کوهستانی، جلگه‌ای و دریایی، مراکز بزرگ تولیدی نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، بنادر مهمی مانند بندر امام خمینی (ره) به عنوان بزرگ‌ترین بندر تمام‌بار کشور و حجم بالای تناژ ترانزیت، نیازمند زیرساخت ارتباطی قدرتمند و بی‌وقفه است.

موالی‌زاده تصریح کرد: طبیعی است هر قدر ارتباطات سهل‌الوصول‌تر باشد، توسعه استان بهتر و روان‌تر محقق خواهد شد. ما در سفرهای استانی به نقاطی برمی‌خوریم که مشکلاتی در ارتباطات وجود دارد و مطمئنم با همکاری وزارتخانه این مشکلات رفع خواهد شد.

وی در خصوص انتظارات طرفین عنوان کرد: موضوعات مطرح شده از سوی وزارت ارتباطات، شامل همکاری در حوزه منابع طبیعی، صدور مجوزهای زیست‌محیطی، حل موضوع معارضین و همراهی جدی فرمانداران و شهرداری‌ها در خصوص صدور مجوزهای حفاری، به طور جدی در دستور کار استانداری قرار خواهد گرفت.

استاندار خوزستان تأکید کرد: نقاطی که شهرداری‌ها مجوز حفاری نداده‌اند یا هر مانع مشابهی وجود دارد، قطعاً و به سرعت در دستور کار و پیگیری قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین موضوع تأمین برق پایدار و گازوئیل مورد نیاز برای ایستگاه‌های مخابراتی و تشکیل کارگروه توسعه حوزه ارتباطات زیر نظر شورای تأمین استان، از جمله تعهداتی است که ما پیگیری خواهیم کرد.

موالی‌زاده با تقدیر از همکاری وزارت ارتباطات در مرزهای شلمچه و چذابه در مراسم اربعین، از وزیر ارتباطات دعوت کرد که در اولین فرصت مناسب، با حضور در خوزستان به صورت میدانی و در محل، موضوعات و مشکلات باقی‌مانده را بررسی کند تا برای رفع آن‌ها اقدام شود.

در این جلسه که با هدف تسریع در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال خوزستان برگزار شد، ۱۲ مورد از چالش‌های اصلی استان در این حوزه به صورت مکتوب توسط استاندار به وزیر ارتباطات ارائه شد.