به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در آستانه برگزاری سی‌وسومین دوره خود، فراخوانی برای انتخاب شعار رسمی این رویداد منتشر کرده است.

بر اساس این فراخوان، علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت رأی خود از میان ۸ گزینه موردنظر، در انتخاب شعار نمایشگاه مشارکت کنند.

شعارهای موردنظر:

۱- آیه‌ها تو را می‌خوانند

۲- فهم آیه‌ها، فتح قله‌ها

۳ -قرآن و عترت؛ محور وحدت

۴ - با قرآن تا آسمان

۵- قرآن، کتاب بیداری

۶- قرآن سرچشمه حیات و امید

۷- ما و قرآن

۸ - از آیه تا آینه

مهلت مشارکت تا ۲۰ دی‌ماه اعلام شده است که علاقه‌مندان برای مشارکت در نظرسنجی به نشانی www.iqfa.ir مراجعه کنند.

بهترین شعار پس از بررسی و انتخاب، به‌عنوان شعار رسمی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم معرفی خواهد شد و به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌شود.