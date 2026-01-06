  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

اعلام فراخوان انتخاب شعار سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم 

اعلام فراخوان انتخاب شعار سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم 

نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم فراخوان «انتخاب شعار» سی‌وسومین دوره نمایشگاه را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در آستانه برگزاری سی‌وسومین دوره خود، فراخوانی برای انتخاب شعار رسمی این رویداد منتشر کرده است.

بر اساس این فراخوان، علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت رأی خود از میان ۸ گزینه موردنظر، در انتخاب شعار نمایشگاه مشارکت کنند.

شعارهای موردنظر:

۱- آیه‌ها تو را می‌خوانند

۲- فهم آیه‌ها، فتح قله‌ها

۳ -قرآن و عترت؛ محور وحدت

۴ - با قرآن تا آسمان

۵- قرآن، کتاب بیداری

۶- قرآن سرچشمه حیات و امید

۷- ما و قرآن

۸ - از آیه تا آینه

مهلت مشارکت تا ۲۰ دی‌ماه اعلام شده است که علاقه‌مندان برای مشارکت در نظرسنجی به نشانی www.iqfa.ir مراجعه کنند.

بهترین شعار پس از بررسی و انتخاب، به‌عنوان شعار رسمی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم معرفی خواهد شد و به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌شود.

کد خبر 6715146
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها