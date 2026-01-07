خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: خاش با توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، تولید محصولات باکیفیت و گسترش بازارهای هدف صادراتی، به یکی از مناطق پیشرو در صادرات گوجه‌فرنگی، بادمجان و فلفل گلخانه‌ای تبدیل شده و نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

شهرستان خاش به‌عنوان یکی از مناطق مستعد توسعه کشاورزی گلخانه‌ای در جنوب شرق کشور، طی سال‌های اخیر توانسته است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی، توسعه زیرساخت‌ها و تلاش تولیدکنندگان، جایگاه قابل توجهی در حوزه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای به دست آورد.

افزایش سطح گلخانه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات، زمینه‌ساز حضور پررنگ تولیدات این شهرستان در بازارهای خارجی شده است.

محصولاتی نظیر گوجه‌فرنگی، بادمجان و فلفل گلخانه‌ای، به‌دلیل کیفیت بالا و امکان تولید مستمر، از جمله مهم‌ترین اقلام صادراتی شهرستان خاش محسوب می‌شوند. این محصولات علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی منطقه را به خود اختصاص داده‌اند و نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان ایفا می‌کنند.

صادرات حاصل دانش؛ تجربه و مدیریت نوین

محمد عمر شهنوازی یکی از گلخانه داران با سابقه شهرستان خاش در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال‌های اخیر با استفاده از روش‌های نوین کشت گلخانه‌ای و مدیریت بهینه منابع آب، توانسته‌ایم محصولی با کیفیت بالا تولید کنیم.

وی افزود: بازارهای خارجی به‌ویژه کشورهای همسایه استقبال خوبی از محصولات خاش داشته‌اند، اما برای تداوم این مسیر نیازمند حمایت‌های پایدار هستیم.

وی با اشاره به نقش آموزش و تجربه اظهار داشت: امروز تولید صرفاً برای بازار داخلی نیست. ما نوع کشت، زمان برداشت و حتی بسته‌بندی را مطابق استانداردهای صادراتی تنظیم می‌کنیم.

این گلخانه دار تصریح کرد: اگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی تقویت شود، صادرات محصولات گلخانه‌ای خاش می‌تواند چند برابر افزایش یابد.

بیش از هزار نفر در حوزه گلخانه‌ای مشغول فعالیت هستند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه چشمگیر گلخانه‌ها در این منطقه بیان کرد: بیش از هزار نفر به‌صورت مستقیم در حوزه تولید و کسب و کار گلخانه‌ای شهرستان خاش مشغول به فعالیت هستند و بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی شهرستان به تولید محصولات گلخانه‌ای اختصاص یافته است.

مجتبی خاشی افزود: طی سال‌های اخیر با تمهیدات اندیشیده‌شده، توانسته‌ایم صادرات محصولات درجه یک و مرغوب را به کشورهای مختلف داشته باشیم.

وی افزود: در سال جاری روند صادرات بسیار مطلوب آغاز شده و حدود دو ماه است که صادرات محصولات گلخانه‌ای شهرستان به‌صورت رسمی شروع شده است. گوجه‌فرنگی، بادمجان و فلفل از مهم‌ترین محصولات صادراتی خاش هستند که به کشورهایی مانند امارات متحده عربی، روسیه و قزاقستان صادر می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی خاش ادامه داد: با توجه به تجربه سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود کشورهای مقصد صادراتی افزایش یابد و کشورهایی مانند عمان، قطر و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایه ایران نیز به جمع بازارهای هدف اضافه شوند.

توسعه زیرساخت‌ها گام مهم افزایش تولید و صادرات

وی با تأکید بر ویژگی‌های تولید در شهرستان خاش تصریح کرد: مزیت اصلی گلخانه‌های خاش، کیفیت بالای محصولات است که آن‌ها را از بسیاری از تولیدات مشابه در سطح استان متمایز می‌کند.

خاشی با اشاره به اتصال گلخانه‌ها به شبکه سراسری گاز گفت: با اتصال بخش عمده‌ای از گلخانه‌های شهرستان به شبکه گاز، بدون شک شاهد افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید خواهیم بود که این موضوع رونق گلخانه‌ای در خاش را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

توسعه صادرات محصولات گلخانه‌ای در شهرستان خاش، نتیجه هم‌افزایی میان تولیدکنندگان پرتلاش، سیاست‌گذاری‌های حمایتی و ظرفیت‌های طبیعی منطقه است.

استمرار این روند می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار برای صدها خانوار، نقش مؤثری در افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی منطقه ایفا کرده و شهرستان خاش را به یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات گلخانه‌ای کشور تبدیل کند.