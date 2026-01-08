تلاش برای افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان

عنایت‌الله میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میانگین پیشرفت فیزیکی ۱۰ هزار و ۲۰۳ واحد نهضت ملی مسکن در لرستان، ۳۱ درصد است.

وی عنوان کرد: پروژه‌های مسکن حمایتی ما در استان روی ریل ساخت قرار دارند، در این پروژه‌ها تأمین زمین به عهده دولت است و بخش ساخت آن هم به عهده خود متقاضیان و بانک‌ها است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، افزود: فعلاً بانک‌ها اختصاص ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات را برای هر واحد حمایتی تقبل کرده‌اند، بعداً بر اساس پیشرفت فیزیکی قرار است این عدد به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که این عدد را به ۸۰۰ میلیون تومان برای هر واحد است.