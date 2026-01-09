به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با تاکید بر حل مشکلات اقتصادی مردم از دولت منتخب خواست جهت حل مشکلات از جمله گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم تلاش کند و با برنامه‌ریزی مسئولان در خدمت مردم باشند تا وضعیت نابسامان اقتصادی که ایجاد شده بهبود یابد و مشکلات مردم برطرف شود.

خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه دولت منتخب مردم باید قدر این رأی مردم را بداند و خدمتگزار باشند و مشکلات ویژه معیشتی را زیربنایی حل کنند خاطرنشان کرد: مردم الان نیازمند حمایت‌های ویژه دولت هستند به ویژه اقشار کم درآمد با درآمدهای ثابت، مردم این دولت را به معنای دقیق کلمه انتخاب کردند برای خدمت، ان‌شاءالله مسئولان همت و تلاش کنند این مشکلات که در زندگی مردم وجود دارد که مقداری از آن تحمیلی تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای کانون شرارت است برطرف کنند.

صفایی بوشهری، اعتراض را یک مطالب مهم در عرصه تعامل دولت با مردم و مردم با دولت دانست و بیان کرد: اعتراض مردم نسبت به عملکرد و تصمیم در یک فضای کاملاً شفاف، کاملاً منصفانه، قانونی است.

وی اضافه کرد: مردم حق دارند نسبت به عملکرد مسئولان انتقاد، اعتراض و صحبت کنند مشکلی ندارد چراکه ممکن است در این انتقادات پیشنهادات خوبی در این نوع تعامل مطرح و مطالب خوبی بیان شود و مسئولان از آن استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه اغتشاش در این فضا و نظام اسلامی جایی ندارد تصریح کرد: آمریکا الان به این نتیجه رسیده با رئیس جمهور خودشان که باید بازگردیم به همان نوع نگاهی در قدیم بوده و آن حمله و تسلط بر مراکز قدرت و چپاول کشورهای دارای ثروت مانند ونزوئلا است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه در کجای قانون، حقوق بشر، کدام مفاد و بند شورای امنیت حمله نظامی به یک کشور به واسطه رئیس جمهورش وجود دارد و رئیس جمهور قانونی به همراه همسرش آن را دستگیر و برباید و در کشور خودش منتقل و محاکمه کند و دنبال این باشد حکومت وابسته و اموال آن کشور از جمله نفت چپاول کند گفت: آمریکا با این نگاه جهان را طراحی می‌کند این نظام نوین سیاست مدیریتی آمریکا است، هر جایی که نفت، ثروت و موقعیت استراتژیک سیاسی وجود داشته باشد آمریکا روی آن دست می‌گذارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تشریح برنامه‌های آمریکا برای چپاول نفت ونزوئلا خاطرنشان کرد: برای خاورمیانه همین نقشه دارد و برای ایران چون دارای ذخایر مهم نفت و موقعیت مهم جغرافیایی و انقلابی است برنامه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌ها، آمریکا به همین سبب می‌گوید این نظام اسلامی ایران که حاصل سال‌ها مجاهدت شهیدان و نفی رژیم منحوس شاهنشاهی و ظلم‌ها و استبداد نباید باشد و ادعا می‌کند که ایران باید برگردد به حالت سابقه که وابسته آمریکا باشد و نفت آن چپاول کنم.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه آمریکا پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه، راهکارهای نظامی ندارد و اغتشاش و بحران با استفاده از ضعف‌ها و چالش‌ها و مشکلات در برنامه قرار داده است تصریح کرد: رژیم صهیونیستی همین نگاه آمریکا دارد، این دو رژیم که در جهان بین‌الملل به عنوان ۲ عنصر جنایتکار شمرده می‌شوند از اغتشاش در جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.

وی با تاکید بر هوشیاری و بصیرت‌افزایی در برابر اهداف آمریکا تصریح کرد: اهداف آمریکا روشن است مردم نباید فریب بخورند به همین خاطر نگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال این است که ایران را از مسیر استقلال، آزادی، جمهوریت، اسلامیت، هویت ایرانی، دینی و ملی منحرف کند و ایرانی مانند رژیم پهلوی تولید شود که کنسولگری آمریکا و انگلیس و سفارتخانه‌های آنان بر این مملکت حکومت کنند.

صفایی بوشهری تاکید کرد: آمریکا بداند ایران اسلامی در پرتو انقلاب اسلامی تحت رهبری مقام معظم رهبری این انقلاب را به پیش خواهد برد و در مقابل تمامی توطئه‌ها آمریکا و رژیم صهیونیستی مانند کوه ایستاده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، آمریکا دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران دانست و بیان کرد: آمریکا دنبال منافع و اندیشه‌های سیاسی، نظام نوین جهانی خودشان هستند به همین خاطر دست به همه کار می‌زند به هر شکل دنبال این است که انقلاب اسلامی را دچار بحران و چالش کند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه ملت ایران در کنار مقام معظم رهبری ایران را مستقل نگه خواهیم داشت و از اسلام و خوان شهدا جدا نمی‌شویم اضافه کرد: به بهانه گرانی کسی متعرض مسجد نمی‌شود، به اموال عمومی لطمه وارد نمی‌کند، اگر اعتراض و نقدی است مسئولان آماده هستند.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: مسئولان حوزه اقتصادی استان بوشهر مانند تعزیرات حکومتی، صمت، جهاد کشاورزی در جمعه هفته آینده برای رسیدگی به درخواست و مطالبات مردم در میز خدمت در جایگاه نماز جمعه به همراه استاندار و معاونین استانداری بوشهر حضور داشته باشند.

وی بیان کرد: تمام مردم و همه کسانی‌که اعتراض و نقطه نظر و صحبت دارند در این مراسم حضور یابند و مسئولان شفاف توضیح می‌دهند و امید می‌رود بعد از توضیح عمل شود.

نمازگزاران پس از نماز جمعه، در اعتراض به رفتارهای هنجارشکنانه با تجمع در مصلا اقدامات آشوبگران و اغتشاشگران را محکوم کردند.

در این تجمع باشکوه که نماینده ولی فقیه در استان، امام جمعه، استاندار، نیروهای نظامی، انتظامی، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم شرکت داشتند با شعارهای مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فتنه‌گر و آشوب‌گر جنایات و اعمال آنان را محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع اتحاد و اطاعت از ولایت را رمز حفاظت و نجات کشور اعلام کردند.