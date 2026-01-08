ارجمندزاده: پیشرفت فاز نخست طرح توسعه بندر گناوه به ۹۲ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش ارجمندزاده در بازدید از وضعیت طرح توسعه بندر گناوه با حضور مرزبان معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: فاز نخست طرح توسعه بندر گناوه با اعتبار یکهزار و ۶۵۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصدی، در صورت تداوم روند فعلی تا پایان تابستان سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: این پروژه با دوره اجرایی ۳۶ ماهه، شامل احداث موجشکن، لایروبی و ایجاد دایک پسکرانه است که نقش مهمی در ارتقای سطح فعالیتهای بندری و دریایی این بندر ایفا میکند.
وی بیان کرد: حجم عملیات لایروبی در این طرح حدود یک میلیون مترمکعب بوده و حوضچه ایجادشده در بندر گناوه مساحتی در حدود ۴۰ هکتار دارد.
ارجمندزاده گفت: با اتمام طرح توسعه بندر گناوه در فاز نخست، این بندر قابلیت پذیرش شناورهایی تا ظرفیت ۲ هزار تن را خواهد داشت.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: عمق حوضچه این بندر به پنج متر از روی CD رسیده و این امر امکان افزایش ایمنی و سهولت تردد شناورهای تجاری را فراهم میکند.
ارجمندزاده با اشاره به برنامههای توسعهای آینده بندر گناوه گفت: در مراحل بعدی، اجرای طرحهای توسعهای شامل احداث پسکرانه، محوطهسازی و ساخت فاز نخست اسکلهای به طول ۲۰۰ متر در دستور کار قرار دارد که مطالعات آن بهزودی آغاز میشود و پیشبینی میکنیم پس از اتمام مطالعات، فرآیند اخذ مجوزها و برگزاری مناقصه برای سال آینده انجام شود.
وی تصریح کرد: توسعه بندر گناوه، این بندر را از نظر سطح ترددهای دریایی و فعالیتهای بندری به جایگاه بالاتری ارتقا میدهد و فرصت مناسبی برای رونق تجارت دریایی، ایجاد اشتغال و بهرهمندی مردم گناوه و استان بوشهر از ظرفیتهای جدید فراهم میکند.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تأکید کرد: بهرهبرداری از این پروژه میتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه و تقویت جایگاه بندر گناوه در شبکه بنادر کشور داشته باشد.
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