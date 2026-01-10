مهدی مجنونی تهیه کننده «صبح صبا» درباره رویکرد این برنامه صبحگاهی در رادیو صبا به خبرنگار مهر بیان کرد: ما از ابتدا تلاش کردیم «صبح صبا» برنامه ای متفاوت و پرانرژی باشد. این برنامه با ساختاری پویا و نگاه طنزآمیز مخاطب رادیو صبا را همراهی می کند و با هدف اطلاع رسانی، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت امید به موضوعات روز جامعه می‌پردازد.

وی اضافه کرد: هدف اصلی ما این است که مخاطب صبحش را با لبخند آغاز کند و این حس خوب را در ادامه روز با خود داشته باشد بنابراین در این برنامه، طنز به عنوان محور اصلی روایت و پرداخت موضوعات انتخاب شده است.

مجنونی درباره ویژگی اصلی این برنامه یادآور شد: ارتباط مستقیم با شنوندگان یکی از نقاط قوت «صبح صبا» است، اجرای زنده نمایش های طنز، آیتم های نمایشی و بخش های سرگرم کننده باعث می شوند فضای برنامه زنده و پویا باشد.

وی درباره پخش زنده برنامه عنوان کرد: اجرای زنده این امکان را فراهم می کند که واکنش ها، پیام ها و حتی شوخی های مخاطبان در لحظه در تعامل با برنامه باشد. همین موضوع حس صمیمیت و نزدیکی میان برنامه ساز و شنونده ایجاد می کند.

این تهیه کننده در پایان درباره مجریان برنامه یادآور شد: امیر اکبری و مریم خادم پور اجرای برنامه را بر عهده دارند که با همان فضای طنازانه پیش می روند. این برنامه هر روز از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ از رادیو صبا پخش می شود و آیتم های شعر و طنز اجرای نمایش زنده و خبرهای فرهنگی مهمترین بخش های برنامه است.