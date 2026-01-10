۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

«صبح صبا» فضای طنازانه دارد؛ تعامل لحظه‌ای با مخاطب

تهیه کننده «صبح صبا» از فضای طنازانه این برنامه به همراه آیتم های نمایش زنده خبر داد.

مهدی مجنونی تهیه کننده «صبح صبا» درباره رویکرد این برنامه صبحگاهی در رادیو صبا به خبرنگار مهر بیان کرد: ما از ابتدا تلاش کردیم «صبح صبا» برنامه ای متفاوت و پرانرژی باشد. این برنامه با ساختاری پویا و نگاه طنزآمیز مخاطب رادیو صبا را همراهی می کند و با هدف اطلاع رسانی، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت امید به موضوعات روز جامعه می‌پردازد.

وی اضافه کرد: هدف اصلی ما این است که مخاطب صبحش را با لبخند آغاز کند و این حس خوب را در ادامه روز با خود داشته باشد بنابراین در این برنامه، طنز به عنوان محور اصلی روایت و پرداخت موضوعات انتخاب شده است.

مجنونی درباره ویژگی اصلی این برنامه یادآور شد: ارتباط مستقیم با شنوندگان یکی از نقاط قوت «صبح صبا» است، اجرای زنده نمایش های طنز، آیتم های نمایشی و بخش های سرگرم کننده باعث می شوند فضای برنامه زنده و پویا باشد.

وی درباره پخش زنده برنامه عنوان کرد: اجرای زنده این امکان را فراهم می کند که واکنش ها، پیام ها و حتی شوخی های مخاطبان در لحظه در تعامل با برنامه باشد. همین موضوع حس صمیمیت و نزدیکی میان برنامه ساز و شنونده ایجاد می کند.

این تهیه کننده در پایان درباره مجریان برنامه یادآور شد: امیر اکبری و مریم خادم پور اجرای برنامه را بر عهده دارند که با همان فضای طنازانه پیش می روند. این برنامه هر روز از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ از رادیو صبا پخش می شود و آیتم های شعر و طنز اجرای نمایش زنده و خبرهای فرهنگی مهمترین بخش های برنامه است.

کد مطلب 6718358
عطیه موذن

