اجرای طرح کالابرگ در استان سمنان؛ اقلام اساسی تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نورانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از اجرای طرح کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر نفر در سراسر استان خبر داد.
وی با بیان اینکه در این طرح به ازای هر نفر یک میلیون تومان در ماه پرداخت میشود، افزود: هدف از این طرح تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه این طرح مشمول اعتبار غیرنقدی نیز میشود، بیان کرد: این کالابرگها برای خرید اقلام اساسی مورد نیاز مردم شامل ۱۱ قلم کالا خواهد بود.
نورانی با بیان اینکه مرغ و تخم مرغ، روغن، گوشت قرمز، ماست و پنیر، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی در زمره این اقلام هستند، ابراز کرد: حتی کسانی که یارانه دریافت نمیکنند هم میتوانند با مراجعه به وبسایت یارانهها، نام نویسی کرده و از این طرح بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه در این طرح اجباری به خرید یکجای همه یک میلیون تومانها برای خانوادهها وجود ندارد، ابراز کرد: برای مثال خانواده سه نفری نیاز نیست که حتماً همه سه میلیون تومان را یکجا خرید کنند و میتوانند در چند مرحله از آن بهره مند شوند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه اعتبار این یارانهها هم سوختنی نیست و ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ مردم میتوانند از آن بهره مند شوند، بیان کرد: همچنین باید توضیح داد که در صورتی که مردم از یارانه یک ماه شأن مصرف نکردهاند این یارانه سوخت نمیکند و به ماه بعد منتقل خواهد شد.
نورانی همچنین توضیح داد: نکته دیگر این است که مردم الزام و اجباری در خرید یک مارک خاص یا خرید الزامی از یک کارخانه خاص هم ندارند و میتوانند از همه اقلام موجود در فروشگاهها بهره مند شوند.
وی همچنین افزود: یک هزار و ۸۰۰ فروشگاه در تمام استان سمنان در این طرح عضویت دارند و مردم میتوانند اقلام مورد نیازشان را از آنان خرید نمایند.
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