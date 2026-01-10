آیت الله فلاحتی: هیچ اغماضی با اغتشاشگران نباید شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله الله رسول فلاحتی عصر شنبه در تجمع مردمی مردم رشت در محکومیت اغتشاشات اخیر اظهار کرد: این انقلاب برای دشمنان دیرینه ما رژیم صهیونیستی و آمریکا قابل قبول نبوده است.

وی با بیان اینکه باورمان بیاید همان‌طور که امیرمؤمنان را در طی بیش از چهار سال دشمنان آرام نگذاشتند و سه جنگ را تحمیل کردند، افزود: انقلاب اسلامی و پیروانش نیز در چنین شرایطی قرار دارند.

آیت الله فلاحتی با تأکید بر اینکه اگر جبهه حق به راه تبلیغات آئین توفیق بپردازد جبهه باطل آرام نمی‌نشیند، ادامه داد: دشمنان همه امکانات را بسیج کردند که این انقلاب را نابود کنند که این خیال را به گور خواهند برد.

امام جمعه رشت با بیان اینکه دشمنان از شکوفایی انقلاب اسلامی هراس دارند، ادامه داد: بر همین اساس دشمنان هشت سال جنگ و جنگ‌های داخلی را برای ما تحمیل کردند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید بر اینکه این حرکت‌ها و اغتشاشات در ادامه جنگ ۱۲ روزه است، اضافه کرد: ما از دشمن اصلی و قداره کشور یعنی ایالت متحده و رژیم منحوس غافل نیستیم.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه مسجد مرکز قدرت و معنویت ملت ایران است، ادامه داد: این مراکز معنوی و مذهبی را دشمن هدف قرار داده و باید بدانند بیش از ۱۰۰۰ سال است خواستند قرآن را محور کند اما نتوانسته‌اند.

وی با اشاره به اینکه جمعی از بازاریان برای مشکلات اقتصادی اعتراض کردند، افزود: اما عده‌ای از این فضا استفاده و اغتشاش کردند لذا بازاریان صف خود را از آشوبگران جدا کردند.

آیت الله فلاحتی ضمن محکومیت اغتشاشات اخیر و آتش‌زدن زدن مراکز عمومی، مذهبی و شخصی مردم گفت: مسئولان هیچ اغماضی نباید نسبت به اغتشاشگران و اینگونه افراد داشته باشند.

وی تأکید کرد: مردم آگاه تا دیر هنگام در مساجد بمانند و با کسانی که قصد حمله به این مراکز دارند با شدت مقابله و قدرتمندانه مقابل آشوبگران بایستند.