انتقال یارانه ازابتدا به انتهای زنجیره مصرف از نتایج حذف ارزترجیحی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، با تاکید بر لزوم شفاف سازی و بیان واقعیت های طرح حذف ارزترجیحی، گفت: در این طرح یارانه حذف نشده بلکه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شده است و به صورت مستقیم به مردم واگذار می شود.

وی افزود: بحث تبیین و تبلیغ موضوع جراحی اقتصادی، رسیدگی به معیشت مردم و نظارت در شهرستانها و بخش های مختلف را با جدیت پیگیری کنند و همسوسازی کارکنان زیرمجموعه خود را با سیاست ها و رویکردهای کلان اقتصادی کشور در دستور کار داشته باشند.

صادقی با بیان اینکه کشور در آستانه یک جراحی بزرگ اقتصادی است، ادامه داد: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی نه از منطق اقتصادی یک ضرورت بود بلکه با توجه به شرایط کشور، تحریم‌های ظالمانه، ماهیت فسادزای تداوم وضعیت موجود و پیشگیری از تعمیق شکاف اقتصادی اجتناب ناپذیر می‌نمود که نهایتاً حاکمیت می‌بایست یک روز به سمت اجرای آن می‌رفت.

استاندار زنجان با بیان اینکه بازار در این جراحی اقتصادی در کوتاه مدت که خود را بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم کند با تلاطم هایی رو به رو است ولی براساس پیش بینی اقتصاددانان، حداکثر یک دوره دو تا سه ماهه از این تلاطم ها و نوسانات دور خواهد شد، گفت: قاعدتاً هرگونه رویکرد تحولی به ویژه در حوزه یارانه ها از سه جریان تحت تأثیر قرار می گیرد که اولین آنها ویژه خواران، تراستی ها و واردکنندگانی است که هرسال از این محل منتفع می شدند بنابراین آنها ساکت نخواهند نشست.

صادقی با بیان اینکه دومین جریان، تهدیدات خارجی است و ائتلاف ضد ایرانی ترامپ و نتانیاهو به هیچ وجه ایرانی آرام و متقدر را نمی خواهند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از موفقیت ایران به کار خواهند گرفت، افزود: یک جبهه دیگر عملیات روانی سنگینی است که در دهها شبکه ماهواره ای فارسی زبان و صدها کانال مجازی عمدتاً با منشأ کشورهای خارجی سازمان یافته و ۲۴ ساعته روی باورهای مردم و اذهان عمومی کار می کنند.

وی لزوم هوشیاری خانواده ها را در عملیات فریب و دروغ پراکنی رسانه ها و شبکه های معاتد را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه شبکه گسترده رسانه ها و شبکه های معاند و کشورهای استکباری اخبار جعلی و غیرواقع منتشر می کنند، افزود: تمامی شعارهایی که در این چند شب اغتشاشات مطرح شد در خارج از ایران ساخته می شود و حتی نقاط تجمع در شهرها تا بخش ها را آنها تعیین می کنند که این امر نشان دهند هجمه گسترده استکبار جهانی و ایادی آن و ضد انقلاب بر علیه ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ااست.

صادقی افزود: مطالعه صورت گرفته درخصوص محتواهای منتشر شده در ۸۵ درصد مطالب انتشار یافته در این مدت، دروغ هایی است که روی ۱۵ درصد مطالب واقعی تکیه کرده که وظیفه اصحاب رسانه، عالمان و نخبگان در این زمینه بسیار سنگین بوده و تکلیف همه ایرانیان در حفظ وحدت و غرور ملی و صیانت از ایران اسلامی بسیار خطیر است.

استاندار زنجان با بیان اینکه رسانه ها به تقویت اعتماد اجتماعی کمک کرده و از دوقطبی سازی جامعه و انتشار موارد تضعیف کننده همبستگی ملی خودداری کنند، گفت: این اقدامات چند روز اخیر دشمنان، حاصل چهار دهه تجربه سرویس های متخاصم و دشمنان انقلاب است که حداکثر توان خود را برای فروپاشی سیستم گذاشته اند ولی در استان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری زنجان میزان موفقیت آنها در کشاندن افراد به خیابانها محدود به یک ده هزارم بوده است.