مختار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ شرکت تعاونی دهیاری در استان مرکزی فعال هستند و انتظار می‌رود مطابق سند توسعه، در واگذاری‌ها به این تعاونی‌ها اولویت داده شود.

وی افزود: در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، تعداد ۲۷ شرکت تعاونی مسکن کارگری و کارمندی در استان مرکزی برای ۴ هزار متقاضی مسکن تشکیل شده که حدود ۹۰ درصد آن‌ها مربوط به شهر اراک است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: به‌دلیل افزایش قیمت زمین در کلان‌شهر اراک، اجرای پروژه‌های تعاونی مسکن با وقفه مواجه شده است، از این‌رو تأمین زمین از اراضی ملی اطراف اراک به‌عنوان راهکار پیشنهادی مطرح شده و استعلام‌ها و مقدمات لازم نیز انجام شده است.

وی افزود: مقرر شده تسهیلات متناسب با میزان سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها تأمین شود به‌طوری‌که یکی از طرح‌ها با ۱۴۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برای ۲۵ نفر، نیازمند ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان مرکزی گفت: ۹۲۹ هزار و ۴۳۰ نفر از جمعیت این استان تحت پوشش تعاونی‌ها و سهام عدالت قرار دارند که این امر نقش مؤثری در افزایش مشارکت اقتصادی و توسعه اشتغال دارد.

احمدی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۶۷ تعاونی ثبت‌شده در استان مرکزی فعالیت دارند، افزود: تعاونی‌های استان مرکزی تاکنون یک‌هزار و ۹۸۴ فرصت شغلی در سطح استان ایجاد کرده‌اند.

احمدی تصریح کرد: تعاونی‌های فعال استان مرکزی شامل ۳۰ تعاونی در بخش تأمین و توزیع نیاز تولیدکنندگان، ۱۳ تعاونی اعتباری، ۶۹ تعاونی تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، ۱۰۳ تعاونی حمل‌ونقل، ۵۱۶ تعاونی خدماتی، ۱۱ تعاونی سهام عدالت، ۴۳۷ تعاونی صنعتی، ۳۷ تعاونی عمرانی، ۱۷۵ تعاونی مسکن، ۵۵ تعاونی معدنی و کشاورزی و ۶۷ تعاونی شهرستانی است.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال مربوط به شهرستان ساوه است و پس از آن شهرستان‌های اراک، محلات، دلیجان و شازند قرار دارند.

احمدی تاکید کرد: با وجود توسعه صنعتی کمتر در خنداب و کمیجان، ظرفیت مناسبی برای ایجاد تعاونی‌ها در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی وجود دارد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری است.

وی افزود: مجموع اعضای تعاونی‌ها به‌همراه اعضای سهام عدالت به ۹۲۹ هزار نفر می‌رسد و این در حالی است که از جمعیت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفری استان مرکزی، حدود ۹۲۹ هزار نفر عضو تعاونی‌های مصرفی و سهام عدالت هستند.

۳۸ تعاونی جدید در سال ۱۴۰۴ در استان مرکزی تشکیل شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان مرکزی گفت: در سال جاری ۳۸ تعاونی جدید در استان مرکزی تشکیل شده که شامل تعاونی‌های خدماتی، مسکن، مصرف، تولیدی، کشاورزی و معدنی بوده و بیانگر روند رو به رشد و متنوع فعالیت‌های تعاونی در استان است.

وی افزود: ۷۳ درصد از برنامه‌های ابلاغی محقق شده است و در بخش آموزش تعاونی‌ها، ۲۳ هزار و ۴۶۰ نفرساعت آموزش ارائه شده و ۵۸ تعاونی در وضعیت تعلیق قرار گرفته‌اند.

احمدی تصریح کرد: معرفی تعاونی‌های موفق با هدف افزایش مشارکت مردمی و ایجاد اشتغال ۸۹ درصد تحقق داشته و جشنواره تعاونی‌های برتر نیز با برگزاری یک مورد جدید اجرا شده است.

وی ادامه داد: نظارت قانونی بر تعاونی‌ها و اتاق تعاون ۸۲ درصد، صدور تأییدیه‌های ثبتی ۹۹ درصد، ساماندهی تعاونی‌های مشکل‌دار ۷۳ درصد و افزایش مشارکت از طریق برگزاری ۴۳۵ مجمع عمومی معادل ۹۲ درصد تحقق یافته است.

احمدی تاکید کرد: در حوزه توسعه منابع مالی، شاخص رسیدگی به مشکلات مالی و اعتباری تعاونی‌ها ۵۳ درصد، ایجاد اشتغال در تعاونی‌های دریافت کننده تسهیلات ۵۱ درصد، عملکرد دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی‌ها ۷۱ درصد، مشارکت در نمایشگاه‌ها ۷۲ درصد و توسعه صادرات ۴۱ درصد محقق شده است.

وی با اشاره به تشکیل تعاونی‌های جدید افزود: در سال جاری، ۷۳ درصد از برنامه ابلاغی تشکیل تعاونی‌های جدید محقق شده و بیشترین تعاونی‌ها به‌ترتیب در شهرستان‌های اراک، خمین و محلات تشکیل شده‌اند.



۲ هزار و ۳۴۵ واحد مسکونی تعاونی در مرکزی در حال ساخت است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان مرکزی گفت: در حال حاضر ساخت ۲ هزار و ۳۴۵ واحد مسکونی توسط شرکت‌های تعاونی مسکن در استان مرکزی در حال اجراست که این پروژه‌ها با هدف تأمین مسکن کارگران و کارمندان و با پیشرفت فیزیکی مناسب در شهرستان‌های مختلف استان دنبال می‌شود.

وی افزود: استان مرکزی در سال‌های اخیر موفق به جذب و پرداخت ۴۷۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل خط اعتباری و تبصره ۱۸ قانون بودجه شده است.

احمدی تصریح کرد: با اجرای تدابیر کارگروه استانی، نرخ تحقق پرداخت تسهیلات از ۵۰ درصد به ۹۷ درصد افزایش یافت و استان مرکزی در زمره استان‌های پیشرو در جذب و پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه انرژی خورشیدی، با تشکیل چند شرکت تعاونی، دو پروژه به بهره‌برداری رسیده و سه پروژه در دست اجراست که مجموع ظرفیت آن‌ها به حدود ۴ مگاوات می‌رسد.

احمدی تاکید کرد: این درحالی‌است که یک شرکت تعاونی، ذیل صندوق آینده‌ساز، با حمایت و راهبری استاندار مرکزی و تخصیص زمین مناسب در مسیر تولید و توسعه انرژی استان قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر، ۲ هزار و ۳۴۵ واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن در استان مرکزی در حال ساخت است که از این تعداد، ۳۱۲ واحد کارگری و ۲ هزار و ۳۳ واحد کارمندی است.

احمدی بیان کرد: برخی پروژه‌ها از جمله تعاونی مسکن کارکنان زندان‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده و افتتاح آن همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه انجام خواهد شد.