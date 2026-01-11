نگاه فوتبال جهان به عربستان/ جنگ بارسلونا و رئال مادرید بر سر یک جام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید شامگاه یکشنبه ۲۱ دی در فینال سوپرکاپ اسپانیا به میزبانی شهر جده عربستان سعودی و در ورزشگاه ملک عبدالله با قضاوت خوان مارتینز مونوئرا از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم خواهند رفت تا نگاه میلیون‌ها طرفدار این دو تیم به شهر جده باشد.

بارسلونا با شکست ۵ بر صفر اتلتیک بیلبائو و رئال مادرید با پیروزی ۲ بر یک مقابل اتلتیکو مادرید گام به دیدار پایانی گذاشته اند. هر دو تیم ۵ دیدار آخر خود را پیروز شده اند و خبر خوش برای مادریدی‌ها بازگشت کیلیان امباپه بهترین گلزن این تیم به میادین است که برای دیدار ال کلاسیکو آماده خواهد بود.

در ۵ بازی اخیر رو در روی دو تیم ۴ پیروزی از آن کاتالان‌ها بوده و یک بار هم کهکشانی‌ها موفق به شکست حریف خود شده اند. ژابی آلونسو و هانسی فلیک سرمربیان دو تیم در نشست خبری پیش از این دیدار به ترتیب به تمجید از لامین یامال وینگر جوان بارسلونا و کیلیان امباپه مهاجم فرانسوی رئال مادرید پرداختند.

بارسلونا و رئال مادرید در حالی به فینال سوپرکاپ اسپانیا راه یافته اند که این دو تیم رقابت تنگاتنگی هم بر سر قهرمانی در لالیگا دارند و بارسلونا و رئال مادرید به ترتیب با ۴۹ و ۴۵ امتیاز در رده‌های اول و دوم جدول قرار دارند.

رافینیا و رودریگو دو ستاره دیگر این بازی خواهند بود که برای هر یک از دو تیم می‌توانند موقعیت‌های زیادی را خلق کنند و پیام آور شادی برای هواداران تیم‌های خود باشند.