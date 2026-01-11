تولید ۴۰ هزار تن گوشت مرغ در ۳۳۰ مرغداری سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده گفت: ۲۶۵ واحد مرغداری با مشارکت سرمایه‌گذاران استان در حال ساخت است که پیش بینی می‌شود میزان تولید گوشت مرغ در این استان تا پایان سال‌جاری به بیش از ۵۷ هزار تُن برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ۶۰ واحد از آنها دارای پیشرفت اجرایی مطلوبی هستند و همزمان با دهه فجر آماده بهره‌برداری می‌شوند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۳۰ واحد مرغداری در استان فعال است که در سال جاری حدود ۴۰ هزار تن گوشت مرغ تولید کرده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: در زمان حاضر کالاهای اساسی به‌ویژه روغن، برنج و گوشت مرغ به میزان کافی در استان موجود است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

دهمرده با بیان اینکه اولویت ما حفظ آرامش بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان است، بیان کرد: در همین راستا، نظارت‌های میدانی و گشت‌های مشترک بازرسی در سطح استان تقویت می‌شود تا از بروز تخلف در حوزه توزیع و عرضه کالاهای اساسی جلوگیری شود.