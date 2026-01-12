ضرب و شتم ۳ نفر از پرسنل اورژانس مشهد توسط اغتشاشگران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی با اشاره به اینکه در اغتشاشات روزهای اخیر ۹ دستگاه آمبولانس اورژانس مشهد دچار آسیب و خسارت شدند، اظهار کرد: طی روزهای گذشته، سه نفر از تکنسین های اورژانس ۱۱۵ مشهد از سوی اغتشاش گران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: در حوادث روزهای گذشته یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ مشهد به طور کامل سوخته و از چرخه عملیاتی خارج شده و هشت آمبولانس هم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دچار آسیب و خسارت شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این ایام، سه نفر از تکنسین های اورژانس ۱۱۵ مشهد از سوی اغتشاش گران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

یزدانی گفت: همچنین در این بازه زمانی یک آمبولانس خصوصی در حین انتقال بیمار به بیمارستان دچار آسیب و خسارت شده و کارشناسان فوریت های پزشکی و نیروهای اورژانس و بیمار داخل آمبولانس دچار مصدومیت شدند که هم اکنون این افراد در بیمارستان شهید کامیاب مشهد بستری و تحت درمان هستند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه تامین خودروها و تجهیزات امدادی با توجه به تحریم ها و بالا بودن هزینه ها کار آسانی نیست افزود: هزینه تامین آمبولانس با تجهیزات آن بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه دارد و آسیبهای روزهای اخیر خسارت چند میلیاردی به این حوزه وارد کرده است که به طور قطع تامین و جایگزین کردن آنها با تحریم های موجود کار آسانی نیست.

وی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا در بحران ها و اغتشاشات به تجهیزات امدادی آسیب رسانی نمی شود تاکید کرد: کار آمبولانس خدمت رسانی به مردم، بیماران و مصدومان است و وسیله ای برای نجات انسانها و امدادرسانی به افراد آسیب دیده است لذا به عموم مردم توصیه می‌شود در حفظ آمبولانس ها و تجهیزات امدادی کوشا باشند و از آسیب رساندن به آنها به طور جد پرهیز کنند.