مرادخانی:تک نرخی شدن ارز موجب تقویت انگیزه تولید کننده و صادرکننده است

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی صبح دوشنبه در نشست خبری با موضوع تبیین سیاستهای اقتصادی جدید گفت: دولت مجبور به حذف ارز ترجیحی شد و با انجام این اصلاحات ارزی، اقتصاد کشور نسبتاً پایدار میشود، البته اگر اتفاق خاصی رخ ندهد.
وی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز موجب تقویت انگیزه تولید کننده و صادرکننده است، افزود: اگر اقتصاد تک نرخی باشد شکاف ناشی از اختلاف قیمتهای ترجیحی، کمتر و در نهایت فساد و قاچاق هم کم میشود.
مرادخانی با بیان اینکه رانت های ارزی که با قیمتهای ترجیحی به عده محدودی اعطا میشد، هزینههایی را به کشور تحمیل میکرد و سوء استفاده و عدم کنترل هزینه ها را در پی داشت، ادامه داد: اجرای سیاستهای اقتصادی جدید در دولتهای قبلی هم دنبال شد ولی به اتمام نرسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: در این طرح یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شده و مستقیماً به دست خود مردم میرسد و دولت حدود ۱۰ میلیارد دلار برای این امر برای سال جاری اختصاص داده است و طبق برنامهریزیهای انجام شده این طرح ادامهدار خواهد بود.
مرادخانی با بیان اینکه یک میلیون تومان بهازای هر نفر برای تهیه سبد اقلام اساسی خانوارها پرداخت می شود، افزود: در این طرح الگوی مصرف خانوارها از روی شاپرک استخراج شده و دهک پنج را بهعنوان معیار قرار دادهاند که هزینه خانوار دهک پنج برای اقلام اساسی معادل یک میلیون تومان شده است.
وی با بیان اینکه مبلغ یک میلیون تومان برای پوشش هزینههای زندگی نیست، این کالابرگ برای تأمین اقلام اساسی و تأمین امنیت غذایی خانوارهاست، ادامه داد: با دستور رئیسجمهور، علاوه بر ۶۰ میلیون یارانه بگیر قبلی، حدود ۲۰ میلیون نفر دیگر نیز به جمع دریافتکنندگان یارانه اضافه شدهاند، در واقع حدود ۹ دهک یارانه را دریافت خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجانبا بیان اینکه سه هزار فروشگاه در سطح استان مجری طرح کالابرگ حمایتی هستند و شهروندان میتوانند بر اساس زمان بندی اعلام شده برای تهیه کالاها مراجعه کنند، گفت: خرید کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)) در دهکهای اول تا سوم از روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شده است.
مرادخانی افزود: دهکهای یک تا سه درآمدی از جمعه ۱۹ دی ماه، دهکهای چهار تا هفت از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دی میتوانند به فروشگاهها مراجعه کنند و در صورتی که اعتبار هر ماه بهطور کامل استفاده نشود، مانده، به ماههای بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگران نباشند.
وی ادامه داد: اقلام کالایی کالابرگ شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی منحصر به دولت نیست بلکه همه ارکان نظام پای آن هستند، گفت: دولت امسال حدود ۱۰ میلیارد دلار برای اقلام اساسی تخصیص داده است که حدود ۲۹۳ همت می شود، این رقم قبل از اجرای طرح سیاستی اقتصادی جدید دولت، به طور عمده دست ۹ شرکت میافتاد و این اقدام دولت منجر به تخصیص بهینه منابع میشود.
مرادخانی افزود: چنین رانتی اگر در اختیار هر فرد و شرکت قرار گیرد منجر به سوء استفاده هایی می شود، از این رو دولت تصمیم گرفت یارانه را به جای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره که همان مصرف کنندگان واقعی هستند، بدهد.
وی ادامه داد: بودجه کشور ما عمدتاً وابسته به نفت بود و به تدریج این وابستگی هم به دلیل تحریم و کاهش فروش نفت تحت تاثیر قرار گرفته و همه این موارد باعث شده است درآمدهای کلی کشور کاهش داشته باشد.
