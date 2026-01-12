دعوت بسیج جامعه پزشکی از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ دی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سازمان بسیج جامعه پزشکی با صدور بیانیه‌ای از آحاد مردم و فعالان جامعه سلامت کشور برای حضور در راهپیمایی اعلام برائت و محکومیت اقدامات تروریستی عوامل دست نشانده دشمن، دعوت کرد.

در عصری که آزادی خواهان عالم در عرصه مقاومت و مجاهدت در نبرد آشکار حق و باطل در مقابل شیطان بزرگ و ایادی استکبار جهانی بویژه رژیم غاصب صهیونیستی به دفاع برخاسته‌اند، ایران عزیز که همواره پیش‌آهنگ صف آرایی در این میدان بوده، اکنون نیز در سنگر حفظ کیان سرزمینی خود همواره ثابت قدم است.

در هجمه ستیز علیه جبهه کفر این بار شهامت زینب گونه بانویی پرستار گواه روشن حق طلبان گشت

حائز اهمیت است که بانوان جمهوری اسلامی ایران نیز از این قائده مستثنی نبوده و به تأسی از نقش آفرینی حضرت زینب (س) پایمردی خویش در عرصه این پیکار ناجوانمرادنه را با حضور اثرگذار خود در جایگاه پرستاری به تصویر کشیده‌اند، مصداق بارز این فداکاری و خدمت خالصانه و صادقانه در کسوت پرستاری، بانوی شهیده مرضیه نبوی نیا است که در نهایت قساوت دشمن به مقام رفیع شهادت نائل آمد. او که در نمونه خود شاخصه بی نظیر از حسن حضور و ادای تکلیف انسانی و پرستاری شناخته می شد با مداومت به حضور در محل خدمت خود مورد حمله وحشیانه اغتشاشگران قرار گرفت و با بال و پر شکسته اش در آتش ظلم نمرودیان زمان زنده زنده سوخت.

متن این بیانیه در ادامه آمده است بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی گروه‌های مسلح که با راهبری و دخالت مستقیم آمریکا و هم پیمانانش منجر به شهادت جمعی از هموطنان و نیروهای حافظ امنیت و تخریب اموال عمومی بخصوص مراکز و تجهیزات درمانی گردید، از آحاد مردم بویژه فعالان جامعه سلامت دعوت می‌نماید تا جهت اعلام همبستگی و وحدت و نشان دادن یکپارچگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی، با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ دی ماه انزجار و تنفر خود را از هتک حرمت صورت گرفته به مقدسات و اقدامات تروریستی گسترده در سراسر کشور اعلام نمایند.