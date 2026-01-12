ترامپ: روسیه یا چین ممکن است گرینلند را تصرف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت که اگر این کشور، گرینلند را تصرف نکند، چین یا روسیه ممکن است آن را بگیرند.

او گفت: اگر ما گرینلند را نگیریم، روسیه یا چین گرینلند را خواهند گرفت و من اجازه نمی‌دهم این اتفاق بیفتد.

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود: به هر شکل، ما صاحب گرینلند خواهیم شد و انعقاد توافق برای انتقال ماکلیت این جزیره به واشنگتن، ساده‌ترین گزینه خواهد بود.

آمریکا در شرایطی خواهان مالکیت جزیره گرینلند است که مردم و مقامات این جزیره با آن مخالفت کرده اند. کارشناسان پیش بینی می کنند اصرار ترامپ برای تصاحب این جزیره ممکن است به رویارویی بین اعضای پیمان آنتلانتیک شمالی(ناتو) و تیرگی بیشتر روابط بروکسل و واشنگتن منجر شود. گرینلند یک منطقه خودمختار در کشور دانمارک است.