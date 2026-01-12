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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

احتمال اخراج شرکت‌ها، بانک‌ها و نظامیان آمریکایی از اروپا

احتمال اخراج شرکت‌ها، بانک‌ها و نظامیان آمریکایی از اروپا

اتحادیه اروپا در حال بررسی موضوع اخراج شرکت‌ها، بانک‌ها و نظامیان آمریکایی از قاره سبز در پاسخ به تلاش واشنگتن برای تصاحب گرینلند است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی از آماده شدن اتحادیه اروپا برای مقابله با آمریکا در موضوع تصاحب گرینلند خبر داد و نوشت: بروکسل ممکن است فعالیت شرکت‌های فناوری آمریکایی مانند متا، گوگل، مایکروسافت و ایکس و همچنین بانک ها و شرکت های مالی آمریکایی در قاره سبز را محدود کند.

این رسانه انگلیسی، اخراج نیروهای آمریکایی از اروپا را از دیگر گزینه های تندتر بروکسل برای مقابله با واشنگتن اعلام کرد و به نقل از منابع آگاه افزود: یک گزینه تندتر می‌تواند اخراج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌هایشان در اروپا باشد تا امکان استفاده از این پایگاه‌ها برای عملیات در غرب آسیا و سایر مناطق از آنها سلب شود.

روز گذشته، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت که اگر این کشور، گرینلند را تصرف نکند، چین یا روسیه ممکن است آن را بگیرند.

او گفت: اگر ما گرینلند را نگیریم، روسیه یا چین آنرا خواهند گرفت و من اجازه نمی‌دهم این اتفاق بیفتد.

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود: به هر شکل، ما صاحب گرینلند خواهیم شد و انعقاد توافق برای انتقال ماکلیت این جزیره به واشنگتن، ساده‌ترین گزینه خواهد بود.

آمریکا در شرایطی خواهان مالکیت جزیره گرینلند است که مردم و مقامات این جزیره با آن مخالفت کرده اند. کارشناسان پیش بینی می کنند اصرار ترامپ برای تصاحب این جزیره ممکن است به رویارویی بین اعضای پیمان آنتلانتیک شمالی (ناتو) و تیرگی بیشتر روابط بروکسل و واشنگتن منجر شود. گرینلند یک منطقه خودمختار در کشور دانمارک است.

کد مطلب 6719965

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