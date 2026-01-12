به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، با بیان اینکه متأسفانه افراد آموزشدیده و با سلاح وارد خیابانهای شهر شدند، اظهار کرد: این افراد خسارات زیادی به ویژه در شبهای پنج شنبه و جمعه گذشته به اموال مردم و اموال عمومی زدند؛ بخش زیادی از این خسارات به اموال شهر تهران و مدیریت شهری بود.
وی ادامه داد: برای خرید تمام این تجهیزات بودجه تخصیص پیدا میکند و باید نقدینگی واریز شود تا موارد مصوب برای توسعه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهیه شود و در خدمت شهروندان قرار بگیرد. ضرر اصلی اینکه در عرض چند ساعت این اموال به راحتی تخریب شود، در درجه اول متوجه مردم تهران است.
آخوندی با تأکید بر اینکه این هزینهها باید از جیب مردم پرداخت شود، تصریح کرد: امروز قیمت هر اتوبوس تک کابین ۲۰ میلیارد تومان و اتوبوس دوکابین ۳۰ میلیارد تومان است. وقتی تعداد زیادی از این اتوبوسها تخریب میشوند حتماً باید با هزینه بالایی جایگزین شوند.
وی با بیان اینکه ما برای هر یک اتوبوس در این دوره تلاش زیادی انجام دادیم و قراردادهایی با تولیدکنندگان داخلی و خارجی منعقد کردیم، یادآور شد: برای خرید این اتوبوسها نقدینگی تأمین شد و از سویی دیگر املاک شهر در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت تا بتوانیم اتوبوس بخریم اما به ناگهان میبینیم تعداد زیادی اتوبوس تخریب می شود و ضرر آن به مردم میرسد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد: آسیبرسانی به ایستگاههای مترو، اتوبوس و تجهیزات خدمات شهری، تابلوهای شهری و راهنمایی و رانندگی نه تنها باعث شد از توسعه عقب بیفتیم بلکه باید هزینه مضاعفی در نظر بگیریم که تجهیزات تخریب شده را جایگزین کنیم.
وی با اعلام اینکه شهرداری باید اعتبارات مورد نیاز جهت خرید تجهیزاتی که در اولویت قرار دارد، حتماً در متمم و یا اصلاحیه بودجه سال لحاظ کند، گفت: بخشهای دیگر نیز باید در بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران دیده شود.
آخوندی افزود: اگر اطلاعرسانی دقیقی در خصوص این اقدامات صورت بگیرد مردم مقابل این افراد میایستند؛ کمااینکه در روزهای گذشته نیز شاهد این مقابله بودیم.
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