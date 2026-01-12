به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اتحادی درخصوص سرویس‌دهی ویژه اتوبوس‌رانی مشهد اظهار کرد: سرویس‌دهی ما از ساعت ۶ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت.

مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری مشهد بیان کرد: سرویس‌دهی برای مراسم اجتماع مردمی که ساعت ۱۴ در میدان بسیج برگزار می‌شود، از ساعت ۱۲ از ۱۱ پایانه صبا، خواجه‌ربیع، مفتح، آزادی، الهیه، جوان، معراج، وکیل‌آباد، فردوسی، شهدا و مهرگان برنامه‌ریزی شده است و به صورت ویژه مردم را به کانون راهپیمایی تا میدان بسیج منتقل می‌کنیم.

وی ادامه داد: سرویس‌دهی برگشت بعد از اتمام مراسم، از پایانه‌های اطراف حرم مطهر رضوی در خطوط عادی انجام می‌شود.

اتحادی خاطرنشان کرد: خط یک بی‌آرتی در مسیر پایانه طبرسی به سمت پایانه امام‌رضا(ع) فعال است و مردم می‌توانند با استفاده از این خط نیز تا قبل از زمان برگزاری و آغاز مراسم که محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود، به میدان بسیج مراجعه کنند.