۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

سرویس‌دهی ویژه اتوبوس‌رانی مشهد برای مراسم اجتماع مردمی از ساعت ۱۲

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری مشهد گفت: سرویس‌دهی ویژه برای مراسم اجتماع مردمی که ساعت ۱۴ در میدان بسیج برگزار می‌شود، از ساعت ۱۲ از ۱۱ پایانه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اتحادی درخصوص سرویس‌دهی ویژه اتوبوس‌رانی مشهد اظهار کرد: سرویس‌دهی ما از ساعت ۶ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت.

مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری مشهد بیان کرد: سرویس‌دهی برای مراسم اجتماع مردمی که ساعت ۱۴ در میدان بسیج برگزار می‌شود، از ساعت ۱۲ از ۱۱ پایانه صبا، خواجه‌ربیع، مفتح، آزادی، الهیه، جوان، معراج، وکیل‌آباد، فردوسی، شهدا و مهرگان برنامه‌ریزی شده است و به صورت ویژه مردم را به کانون راهپیمایی تا میدان بسیج منتقل می‌کنیم.

وی ادامه داد: سرویس‌دهی برگشت بعد از اتمام مراسم، از پایانه‌های اطراف حرم مطهر رضوی در خطوط عادی انجام می‌شود.

اتحادی خاطرنشان کرد: خط یک بی‌آرتی در مسیر پایانه طبرسی به سمت پایانه امام‌رضا(ع) فعال است و مردم می‌توانند با استفاده از این خط نیز تا قبل از زمان برگزاری و آغاز مراسم که محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود، به میدان بسیج مراجعه کنند.

