  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

انهدام باند احتکار اقلام ضروری مردم در چهارمحال و بختیاری

انهدام باند احتکار اقلام ضروری مردم در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-باند احتکار اقلام ضروری مردم با تلاش سربازان گمنام امام زمان (ع) در سپاه حضرت قمربنی هاشم منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال مبارزه با عوامل بی ثباتی در عرصه اقتصادی و معیشت ملت، به عنوان عامل اصلی بروز نارضایتی‌های عمومی در کشور، فرزندان ملت غیور ایران اسلامی در سازمان اطلاعات سپاه حضرت قمربنی هاشم استان، در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی، اقدام به شناسایی و انهدام باند احتکار اقلام ضروری مردم کردند که جزئیات این اقدام اطلاعاتی متعاقباً اعلام می‌شود.

سازمان اطلاعات سپاه حضرت قمربنی هاشم استان بر ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مطالبه اصلی مردم فهیم استان تأکید کرد و به عوامل مخل امنیت به خصوص مفسدان اقتصادی هشدار داد در مبارزه با اقداماتی که منافع عمومی ملت را تهدید کند، لحظه‌ای کوتاهی نخواهد کرد.

هم استانی‌ها می‌توانند اخبار مربوط به مسائل مختلف اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی را با خادمان خود در سازمان اطلاعات سپاه با سامانه ۱۱۴ در میان بگذارند.

کد مطلب 6719828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مجید نادری دبیر زبان جیرفت کرمان دکتر نادری ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مفسدین اقتصادی باید به اشد مجازات برسند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها