انهدام باند احتکار اقلام ضروری مردم در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال مبارزه با عوامل بی ثباتی در عرصه اقتصادی و معیشت ملت، به عنوان عامل اصلی بروز نارضایتی‌های عمومی در کشور، فرزندان ملت غیور ایران اسلامی در سازمان اطلاعات سپاه حضرت قمربنی هاشم استان، در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی، اقدام به شناسایی و انهدام باند احتکار اقلام ضروری مردم کردند که جزئیات این اقدام اطلاعاتی متعاقباً اعلام می‌شود.

سازمان اطلاعات سپاه حضرت قمربنی هاشم استان بر ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مطالبه اصلی مردم فهیم استان تأکید کرد و به عوامل مخل امنیت به خصوص مفسدان اقتصادی هشدار داد در مبارزه با اقداماتی که منافع عمومی ملت را تهدید کند، لحظه‌ای کوتاهی نخواهد کرد.

هم استانی‌ها می‌توانند اخبار مربوط به مسائل مختلف اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی را با خادمان خود در سازمان اطلاعات سپاه با سامانه ۱۱۴ در میان بگذارند.