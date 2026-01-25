به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه یکشنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری مهدویت استان مازندران با بیان اینکه شناخت و ارتباط با امام زمان(عج) نعمتی بزرگ الهی است، اظهار کرد: همواره به وجود مقدس حضرت ولی‌عصر(عج) نیازمندیم و در مقاطع حساس تاریخی این نیاز بیشتر احساس می‌شود؛ از این‌رو قدردانی عملی از این نعمت، وظیفه همگانی است.

وی با اشاره به حوادث و بحران‌های سال‌های اخیر افزود: آنچه در طول بیش از چهار دهه انقلاب شاهد آن بوده‌ایم، مصادیق روشنی از امداد و نصرت الهی است که کشور را از بحران‌هایی عبور داده که به اذعان دشمنان، هرکدام برای فروپاشی چندین کشور کافی بود.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: دشمنان از جنگ‌های ترکیبی گرفته تا اغتشاشات داخلی را به‌صورت زنجیره‌ای دنبال می‌کنند و هر زمان تصور کنند به نتیجه می‌رسند، فشارها را تشدید می‌کنند؛ اما ایستادگی ملت ایران نشان‌دهنده پشتوانه اعتقادی و معنوی این نظام است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جمهوری اسلامی عملاً در برابر جبهه‌ای متشکل از قدرت‌های غربی و استکباری قرار دارد، تصریح کرد: استمرار این مسیر بدون تکیه بر باورهای دینی و فرهنگ مهدویت ممکن نیست و باید این گفتمان در متن جامعه تقویت شود.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه آیین‌ها و جشن‌های مهدوی در سطح محلات و شهرها گفت: امسال باید برنامه‌های مهدوی با نگاه شکرگزاری، مردمی‌تر و اثرگذارتر برگزار شود تا نشان دهیم قدردان این عنایات هستیم و تصمیمات اتخاذشده به‌درستی در میدان عمل اجرا شود.