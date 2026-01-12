اجتماع مردم انقلابی استان سمنان در محکومیت فتنه اخیر

حجت الاسلام عباس خرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجتماع دوباره مردم استان سمنان در محکومیت فتنه تروریستی و آمریکایی، اسرائیلی اخیر خبر داد.

وی افزود: این اجتماع در سه شهرستان دامغان، سمنان و شاهرود برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان بیان کرد: ساعت ۱۵:۳۰ پیمایش خودرویی و موتوری محکومیت فتنه اخیر با حضور مردم غیور سمنان از میدان استاندارد این شهر برگزار می‌شود.‌

خرمیان با بیان اینکه مردم دامغان صبح امروز تجمع بزرگ و انقلابی خود را برگزار کردند، افزود: در شاهرود هم ساعت ۱۵ در میدان امام خمینی (ره) تجمع خواهند کرد.

وی افزود: تجمع اصلی مردم انقلابی استان سمنان روز گذشته در بیش از ده شهر استان و با شور و شکوه خاصی برگزار شده بود.