به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی(بدون آزمون) کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی بهمن ماه سال ۱۴۰۴ از چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴ منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org آغاز می شود.

فرصت ثبت نام روز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۴ پایان می‌پذیرد. لذا متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای ثبت‌نام اقدام کنند.

اطلاعیه تکمیلی ثبت‌نام در این مرحله هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در دسترس خواهد بود.