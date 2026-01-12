مقابلی: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی با هدف از بین بردن رانت، ضروری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت افزود: اعطای ارز ترجیحی و گسترش رانت، فعالین و تولیدکنندگان بخش خصوصی را به مرز ورشکستگی رسانده بود، در این راستا اجرای طرح حذف ارز ترجیحی با هدف از بین بردن رانت، لازم و ضروری بود.

وی با اشاره به اهمیت تبیین سیاست‌های اقتصادی جدید دولت در جامعه گفت: آگاه سازی اقشار جامعه در خصوص منافع اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و اثرات مثبت این طرح در اقتصاد کشور انجام شود.

مقابلی افزود: در راستای عمل به سیاست‌های دولت، هیچ معضل اقتصادی در استان از نظر دور نمانده و مدیریت استان به دنبال راه حل عملی برای رفع آنهاست.

فرماندار ارومیه یادآور شد: در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی، این رژیم تصور می‌کرد فضای عمومی کشور برای تضعیف و برکناری نظام جمهوری اسلامی آماده است و با به شهادت رساندن فرماندهان نظامی و انتظامی در پست‌های کلیدی، بستر برای تجزیه کشور مهیا است اما بار دیگر همراهی ملت با رهبری و عدم پیروی از دشمنان ثابت کرد این ملت پاسبان خون‌های ریخته شده برای حفظ نظام هستند.

مقابلی با اشاره به تلاش دشمنان برای ناامیدی مردم از نظام با پررنگ کردن مشکلات اقتصادی کشور، افزود: پس از سال‌ها هزینه و تقدیم فرزندان این کشور در راه انقلاب در مقابله با معاندین و دشمنان، همراهی مردم برای توسعه استان در زیرساخت‌های اقتصادی و… آغاز شده است اما دشمنان همواره با بهانه‌های مختلف به دنبال ایجاد ناآرامی در استان و کشور هستند.

در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی نیز بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده از نحوه توزیع اقلام کالابرگ تاکید کرد و گفت: در خصوص اجرای طرح اخیر دولت سوالات متعددی در اذهان عمومی وجود دارد که باید اطلاع‌رسانی و شفاف سازی شوند.

علیرضا نوروزی خاطر نشان کرد: آگاه سازی جامعه از اهداف و اثرات اجرای طرح‌های مختلف سبب حفظ آرامش روانی جامعه شده و همراهی مردمی را به دنبال خواهد داشت.