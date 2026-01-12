  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

سومالی تمام توافقات فیمابین با امارات را لغو کرد

سومالی تمام توافقات فیمابین با امارات را لغو کرد

دولت سومالی به دلیل انتشار گزارش‌هایی مبنی بر استفاده اماراتی‌ها از خاک موگادیشو برای کمک به جدایی‌طلبی در این کشور، تمام توافق‌نامه‌های خود با امارات را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دولت سومالی لغو تمام توافق نامه‌های منعقد شده با امارات، از جمله همکاری‌های امنیتی و دفاعی را اعلام کرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه گزارش کرد: سومالی امروز دوشنبه در بحبوحه تنش‌ها بر سر به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط رژیم صهیونیستی و گزارش‌هایی مبنی بر استفاده اماراتی‌ها از خاک سومالی برای کمک به جدایی‌طلبی موگادیشو، تمام توافق‌نامه‌های خود با امارات را لغو کرد.

دولت سومالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: شورای وزیران با ارزیابی دقیق تحولات اخیر و اعمال اختیارات قانونی خود، تمام توافق‌نامه‌های منعقده با امارات از جمله توافق‌نامه‌های همکاری امنیتی و دفاعی دوجانبه را لغو کرده است.

کد مطلب 6720286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها