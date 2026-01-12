سومالی تمام توافقات فیمابین با امارات را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دولت سومالی لغو تمام توافق نامههای منعقد شده با امارات، از جمله همکاریهای امنیتی و دفاعی را اعلام کرد.
از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه گزارش کرد: سومالی امروز دوشنبه در بحبوحه تنشها بر سر به رسمیت شناختن سومالیلند توسط رژیم صهیونیستی و گزارشهایی مبنی بر استفاده اماراتیها از خاک سومالی برای کمک به جداییطلبی موگادیشو، تمام توافقنامههای خود با امارات را لغو کرد.
دولت سومالی در بیانیهای اعلام کرد: شورای وزیران با ارزیابی دقیق تحولات اخیر و اعمال اختیارات قانونی خود، تمام توافقنامههای منعقده با امارات از جمله توافقنامههای همکاری امنیتی و دفاعی دوجانبه را لغو کرده است.
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