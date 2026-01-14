خدمات بهشت زهرا برای جانباختگان اغتشاشات اخیر بدون هزینه بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت زهرا در واکنش به شایعات مطرح شده توسط رسانه‌های ضد انقلاب مبنی بر اخذ مبالغ بالا از خانواده‌های شهدا و جان‌باختگان حوادث اخیر تروریستی برای تحویل پیکر یا تدفین گفت: در این رابطه دو مجموعه خدمت رسان با خانواده شهدا و جان‌باختگان در تماس بوده‌اند قدم اول پزشکی قانونی بوده که دوستان اعلام کرده‌اند هزینه‌ای دریافت نشده و پیکرها بعد از پزشکی قانونی تحویل بهشت زهرا شده‌اند و آنچه در تهران اتفاق افتاده در بهشت زهرای تهران هم این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: ما طبق خدماتی که به صورت جاری برای هم‌وطنانمان انجام می‌دهیم معمولاً ۴ خدمت نرخ مصوب شورای شهر دارد که بابت هیچکدام از این ۴ خدمت از خانواده شهدا و جانباخگان هزینه‌ای دریافت نکردیم و تمام خدمات را به صورت بدون هزینه انجام داده‌ایم.

تاجیک تاکید کرد: کلیه خدمات انجام شده به صورت بدون هزینه بوده چه اعزام با آمبولانس چه تغسیل و تکفین و چه قبری که اختصاص پیدا کرده است و چه حتی خدمات داوطلبانه بر اساس تمایل خانواده‌ها مبنی بر برگزاری مراسم تشریفات خاص نیز بدون هزینه بوده و من تعجب کردم چون همه مردم اینجا شاهد بودند این چند روز خدمات را بدون هزینه ارائه شده و از همین جهت دشمن عصبانی شده و این شایعه را پخش کرده است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا در پاسخ به این سوال که آیا در سایر شهرستان‌ها نیز این خدمات رایگان بوده؟ یادآور شد: ما در بدو حادثه به صورت خودکار تصمیم گرفتیم یعنی نه ابلاغیه‌ای بود نه دستوری رسید.

تاجیک با اشاره به اینکه ما مرجع تفکیک بین شهید و جان‌باخته نیستیم افزود: بر همین اساس تصمیم مان این شد مراجعی که باید تعیین تکلیف بکنند کدام شهید است کدام جان باخته کار خودشان را انجام می‌دهند اما ما خدمات را بدون وقفه شروع کردیم و به خصوص اینکه برخی خانواده‌ها عزیزان خود را باید به شهرستان منتقل می‌کردند خدمات اعزام را انجام می‌دادیم و ما تصمیم گرفتیم هزینه‌ای دریافت نشود که این برای خود خانواده‌ها هم جای تعجب داشت.

وی ادامه داد: بنابراین ما تلاش کردیم خدمت و تکریم خانواده‌ها را بدون در نظر گرفتن اینکه اینها بعداً شهید اعلام می‌شوند یا جان‌باخته انجام دهیم.