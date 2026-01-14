مراسم بزرگداشت شهید مدافع امنیت «فرج الله شوشتری» در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه مراسم بزرگداشت شهید مدافع امنیت «فرجالله شوشتری» که در جریان حوادث اخیر در مشهد به شهادت رسیده بود، با حضور جمع زیادی از مردم قدرشناس مشهد در مسجد امام علی (ع) برگزار شد.
شهید «فرجالله شوشتری» فرزند سردار شهید وحدت «نورعلی شوشتری» در خیابان راهنمایی مشهد به شهادت رسید. شهیدی که تا زنده بود، تلاش میکرد راه پدر را ادامه دهد و هر زمان که نظام و انقلاب به او نیاز داشت، آستین بالا میزد و کمر همت میبست تا بتواند مشکلی را حل کند. همراه مردم بود و تلاش میکرد با تاسی به سیره پدر، راه او را در پیش بگیرد. همین بود که در نهایت، در دفاع از مردم، شهادت نصیبش شد و این غافله جا نماند.
