به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی با اشاره به میزان بارندگی‌های به وقوع پیوسته در سطح استان اظهار کرد: پیرو صدور هشدار هواشناسی مبنی بر تشدید بارش باران و برف در نواحی مختلف استان طی ۴۸ ساعت گذشته بارش‌های مطلوبی رقم خورد.

وی افزود: در مناطق مرکزی به طور متوسط حدود ۷ سانتی متر برف به زمین نشست. همچنین ارتفاع برف در ایستگاه بلقیس آباد شهرستان نیر به ۲۷ سانتی متر، در مشکین‌شهر به ۱۲ سانتی متر و در موئیل به ۲۰ سانتی متر رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: شهر نمین نیز شاهد بارش برف ۳ سانتی متری بود اما ایستگاه مسجد محله در شهرستان نمین با ثبت ۳۵ سانتی متر برف بیشترین بارش برف در نواحی مرکزی را به خود اختصاص داد.

کوهی عنوان کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته در ایستگاه آلوارس شهرستان سرعین ۴۴ سانتی‌متر برف بارید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: در نواحی جنوبی میزان بارش برف چشمگیر بود به طوری که ایستگاه میان رودان در شهرستان خلخال با ثبت ۶۲ سانتی‌متر برف بیشترین بارش را به خود اختصاص داد.

وی بیان کرد: همچنین در شهر خلخال ۳۳ سانتی متر برف بر زمین نشست. ایستگاه هواشناسی در شهرستان کوثر نیز ۴۱ سانتی متر برف داشت.

کوهی یادآور شد: در نواحی شمالی استان از قبیل پارس‌آباد و بیله‌سوار نیز از پنج تا ۱۲ میلیمتر باران رخ داد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تاکید کرد: بارش پراکنده برف تا بعدازظهر امروز دربرخی مناطق ادامه خواهد داشت و با خروج سامانه بارشی طی روز جمعه و شنبه شاهد افت محسوس دما در سطح استان خواهیم بود.