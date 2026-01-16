نفوذ و ماندگاری هوای سرد و یخبندان در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این سامانه تا پس فردا در همه مناطق استان بویژه شهرستان‌های شهرکرد، کوهرنگ، بن، فرخ شهر، فارسان، گندمان، بروجن، سامان، کیار و اردل پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال کاهش منابع انرژی، یخ زدگی سطح جاده‌های مواصلاتی، لغزندگی جاده‌ها به ویژه در محورهای کوهستانی و گردنه‌های برفگیراز پیامدهای این سامانه است.

نوروزی با اشاره به اینکه آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش بادو کاهشی دما پیش بینی می‌شود گفت: ورود سامانه بارش از پس فردا به استان دور از انتظار نیست.