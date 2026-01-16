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۲۶ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۴

انصارالله: دستمان برای هدف قرار دادن اسرائیل در سومالی روی ماشه است

انصارالله: دستمان برای هدف قرار دادن اسرائیل در سومالی روی ماشه است

یک عضو جنبش انصارالله یمن گفت که دست‌های ما برای هدف قرار دادن اسرائیل در خاک سومالی روی ماشه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «نصرالدین عامر» رئیس هیئت رسانه‌ای جنبش انصارالله یمن گفت: ما در هدف قرار دادن هرگونه حضور رژیم صهیونیستی در سومالی تردیدی به خود راه نخواهیم داد.

وی افزود: ما در حال رصد هرگونه تحرک دشمن صهیونیستی در سرزمین سومالی هستیم و دست‌های ما فوراً و بدون تردید برای هدف قرار دادن اسرائیل در خاک سومالی روی ماشه است و سید عبدالملک الحوثی رهبر ما دستورات لازم در این خصوص را صادر کرده است.

گفتنی است رژیم صهیونیستی چندی پیش در تصمیمی منطقه جدایی طلب سومالی لند را به عنوان یک کشور و دولت مستقل به رسمیت شناخته بود، تصمیمی که اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای را به دنبال داشت. دولت یمن در واکنش به این اقدام اسرائیل تاکید کرد که حضور رژیم صهیونیسیتی در سومالی لند یک هدف نظامی مشروع است.

کد مطلب 6723052

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    نظرات

    • حسام هاشمی ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۷
      19 73
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      درود بر شیر مردان غیور یمن که در میان همه اعراب واقعا شیر بودن را شما دلیر مردان یمنی ثابت کردید و اگر دوستی پنهان دیگر کشورهای عرب با اسرائیل غاصب و جعلی نبود هرگز اسرائیلی وجود نداشت و فلسطین قبله اول مسلمین ازاد بود و سالها زنان ومردان و کودکان غزه فلسطین و لبنان به دست رژیم غاصب شهید نمی شدند
    • IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      0 0
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      لعنت خداوند برستمگران صهیونیستی وترامپیستی که روی ستمگران تاریخ را سفید کرده اند و در سومالی هم این جنایت کاران جایگاهی نخواهند دشت بویژه با تهدیدرقرتمندانه دولت یمن

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