انصارالله: دستمان برای هدف قرار دادن اسرائیل در سومالی روی ماشه است

به گزارش خبرگزاری مهر، «نصرالدین عامر» رئیس هیئت رسانه‌ای جنبش انصارالله یمن گفت: ما در هدف قرار دادن هرگونه حضور رژیم صهیونیستی در سومالی تردیدی به خود راه نخواهیم داد.

وی افزود: ما در حال رصد هرگونه تحرک دشمن صهیونیستی در سرزمین سومالی هستیم و دست‌های ما فوراً و بدون تردید برای هدف قرار دادن اسرائیل در خاک سومالی روی ماشه است و سید عبدالملک الحوثی رهبر ما دستورات لازم در این خصوص را صادر کرده است.

گفتنی است رژیم صهیونیستی چندی پیش در تصمیمی منطقه جدایی طلب سومالی لند را به عنوان یک کشور و دولت مستقل به رسمیت شناخته بود، تصمیمی که اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای را به دنبال داشت. دولت یمن در واکنش به این اقدام اسرائیل تاکید کرد که حضور رژیم صهیونیسیتی در سومالی لند یک هدف نظامی مشروع است.